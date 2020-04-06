В праймериз оппозиции проголосовали более тысячи человек, лидирует Юрий Губаревич

Источник материала: Tut.by

В онлайн-голосовании на выборах единого кандидата от оппозиции приняли участие более тысячи человек.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Голоса между кандидатами распределяются примерно поровну, но первое место удерживает председатель Движения «За Свободу» Юрий Губаревич. На 20.00 5 апреля в голосовании приняло участие 1.032 человека. За Губаревича отдано 356 голосов, за и.о. председателя Объединенной гражданской партии Николая Козлова — 343, за сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ольгу Ковалькову — 333.

«Существующая модель голосования в интернете — это результат компромисса, — прокомментировал БелаПАН ход голосования Юрий Губаревич. — Часть участников хотела, чтобы система голосования не имела ограничений, за кандидата можно было проголосовать одним кликом. Другая — чтобы голоса отдавали максимально ответственно, в частности, человек давал согласие на вхождение в инициативную группу потенциального единого кандидата от оппозиции».

Как считает Губаревич, эти ограничения могли стать одной из причин, почему в голосовании, которое началось 27 марта, приняли участие только тысяча человек.

«Но мы видим некоторый рост проголосовавших после того, как стали известны первые результаты, — добавил политик. — Поэтому до конца онлайн-голосования на праймериз мы можем ожидать того, что 5−10 тысяч оставят свои данные и дадут согласие, чтобы их пригласили в инициативную группу. Это будет уже неплохой результат».

По мнению Губаревича, на сегодня идет борьба в рамках партийных списков. «Когда мы выйдем за эти рамки, результаты могут заметно отличаться», — полагает он.