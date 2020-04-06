Как проводить оценку имущества в условиях пандемии и экономического кризиса. Рекомендации НКА

- Происходящие события с конца 2019 года привели к тому, что все рынки (финансовые, сырьевые, криптовалют, недвижимости) по всему миру находятся в высокой степени неопределенности относительно будущего, - рассказали Realt.by в НКА. - Основным триггером происходящих событий явился новый вирус COVID-19. Ведущие мировые фондовые рынки отреагировали снижением биржевых индексов в пределах 15-30% уже в феврале 2020 года и волатильностью в марте. Нефтяная «война» не добавила в этом плане определенности, но внесла еще больше панических настроений среди инвесторов. Внутренние валюты многих стран отреагировали снижением курса по отношению к ведущим мировым валютам в пределах 10-30%. Во многих странах вводится государственное регулирование экономики. Изменения происходят каждый день. Все это не может не сказаться на локальных рынках недвижимости и бизнеса.

В марте на рынке недвижимости Беларуси уже наметились тенденции снижения стоимости объектов недвижимости и арендных ставок в валютном выражении, снижения количества сделок, роста стоимости кредитов и т.п. Если с жилым сегментом информации достаточно для принятия решений, то с коммерческой и производственной недвижимостью, а также с оценкой бизнеса возникают вопросы.

Неопределенность, которая пронизывает все рынки, неизбежно приведет к возникновению проблем. Не только с точки зрения проведения оценок и определения стоимости, но и представления этих значений таким образом, чтобы это было полезно и информативно для потребителей, которые психологически еще не готовы к новой реальности, в которой стоимость их актива может снизится на 10-30% ко «вчерашнему» значению. А оценщик работает все же с клиентом и для клиента. Никто не хочет получить недовольного заказчика, который не будет рад тому, что в отчете об оценке появится стоимость, которая имеет разрыв со стоимостью, которую себе представляет или ожидает клиент. А это уже проблема, которая напрямую не имеет отношения к процедуре оценки, но в силу того, что оценщик – это человек, оставляет все же отпечаток на результате оценки, чтобы минимизировать фрустрацию клиента.