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Центр развития козоводства появится в Минской области
06.04.2020 09:34 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПроект первый для Беларуси. Под Дзержинском директор племенной козьей фермы Дмитрий Крылов планирует в год получать тысячу тонн козьего молока. Амбициозный проект реализуют уже к концу 2020-го. Просторные ангары на полторы тысячи голов уже готовы, сейчас ведется строительство автоматизированного доильного комплекса. Так называемая карусель сможет одновременно обслужить 500 животных, в старом зале - помещаются только 24 особи.
Дмитрий Крылов, директор фермерского хозяйства: "В 2017 мы задумали сделать современный центр развития козоводства, который будет включать в себя и искусственное осеменение, и трансплантацию эмбрионов для ускоренного размножения высокопродуктивных животных, и все современные подходы по содержанию мелкого рогатого скота, в частности, коз".
Старое здание фермы будет переоснащено под мини-завод. Где смогут в сутки перерабатывать 5 тонн молока. Кстати, именно в козьем - меньше лактозы, гораздо больше витаминов и оно считается гипоаллергенным.
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Проект первый для Беларуси. Под Дзержинском директор племенной козьей фермы Дмитрий Крылов планирует в год получать тысячу тонн козьего молока. Амбициозный...
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