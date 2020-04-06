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Центр развития козоводства появится в Минской области

06.04.2020 09:34 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Проект первый для Беларуси. Под Дзержинском директор племенной козьей фермы  Дмитрий Крылов планирует в год получать тысячу тонн козьего молока. Амбициозный проект реализуют уже к концу 2020-го. Просторные ангары на полторы тысячи голов уже готовы, сейчас ведется строительство автоматизированного доильного комплекса. Так называемая карусель сможет одновременно обслужить 500 животных, в старом зале - помещаются только 24 особи.

Дмитрий Крылов, директор фермерского хозяйства: "В 2017 мы задумали сделать современный центр развития козоводства, который будет включать в себя и искусственное осеменение, и трансплантацию эмбрионов для ускоренного размножения высокопродуктивных животных,  и  все современные подходы по содержанию мелкого рогатого скота, в частности, коз".

Старое здание фермы будет переоснащено под мини-завод. Где смогут в сутки перерабатывать 5 тонн молока. Кстати, именно в козьем - меньше лактозы, гораздо больше витаминов и оно считается гипоаллергенным.

 
 
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Проект первый для Беларуси. Под Дзержинском директор племенной козьей фермы  Дмитрий Крылов планирует в год получать тысячу тонн козьего молока. Амбициозный...
 
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