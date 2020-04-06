Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Курсы валют на 6 апреля Доллар и евро подешевели на последних перед выходными торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, российский рубль подорожал. В итоге на сегодня установлены такие...

Доллар и евро подешевели на последних перед выходными торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, российский рубль подорожал. В итоге на сегодня установлены такие официальные курсы.Доллар США 2,5846. Евро снизился - 2,7943 сегодня. Российский рубль в зеленом 3,3569 за 100 российских по Нацбанку сегодня.