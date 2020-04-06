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Курсы валют на 6 апреля
06.04.2020 14:16 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTДоллар и евро подешевели на последних перед выходными торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, российский рубль подорожал. В итоге на сегодня установлены такие официальные курсы.
Доллар США 2,5846. Евро снизился - 2,7943 сегодня. Российский рубль в зеленом 3,3569 за 100 российских по Нацбанку сегодня.
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Доллар и евро подешевели на последних перед выходными торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, российский рубль подорожал. В итоге на сегодня установлены такие...
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