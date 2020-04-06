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Встреча министров стран ОПЕК+ перенесена на 9 апреля

06.04.2020 — Новости Экономики | Единство  
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Источник материала: Единство

Ранее Алиева сообщила, что Азербайджан примет участие на встрече министров стран ОПЕК+, которая состоится 6 апреля в формате видео-конференции.

«Цель данной встречи заключается в стабилизации нефтяного рынка. На встрече планируется обсудить новую «Декларацию о сотрудничестве» и участие министров стран не-ОПЕК, не входящих в формат ОПЕК+», – сообщила Алиева.

Советник также сообщила, что данная встреча проводится по призыву Саудовской Аравии после переговоров, состоявшихся при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия хочет созвать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения.

«Королевство призывает к срочному проведению встречи ОПЕК + и группы других стран с целью достижения справедливого соглашения, которое восстановит баланс на нефтяном рынке», - говорится в сообщении государственного информационного агентства страны.

31 марта 2020 года истек срок подписанного 6 декабря 2019 года соглашения в рамках ОПЕК+ по ограничению добычи нефти до 1,7 млн баррелей в сутки. Это стало результатом того, что по итогам заседания ОПЕК+ 6 марта страны-участники не достигли договоренности о параметрах будущей сделки, в то время как накануне ОПЕК после заседания рекомендовала увеличить сокращения нефтедобычи на 1,5 млн баррелей в сутки только на второй квартал и продление текущих ограничений на 1,7 млн барр/сут.

Кроме того, Саудовская Аравия, не достигнув консенсуса со своим главным партнером по сделке ОПЕК+, предполагающей совместное сокращение нефтедобычи, – Россией – удвоила ставки, согласовав со странами ОПЕК дополнительное снижение на 1,5 млн барр./сут. на весь 2020 год.

Следующее заседание ОПЕК было запланировано на июнь.

Источник: https://interfax.by/

 
 
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Встреча министров стран ОПЕК+, запланированная на 6 апреля, перенесена на 9 апреля, заявила глава пресс-службы министерства энергетики Азербайджана, советник...
 
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