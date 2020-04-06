На двух сахарных заводах появились новые руководители

Источник материала: Tut.by

Руководство «Белгоспищепрома» назначило новых руководителей двух сахарных заводов. Об этом сообщает пресс-служба концерна.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Генеральным директором ОАО «Скидельский сахарный комбинат» назначен Владимир Белоусов. Ранее он работал заместителем гендиректора по реализации ОАО «Гродненский стеклозавод».

Генеральным директором ОАО «Жабинковский сахарный завод» назначен Игорь Болтромеюк. Ранее он занимал должность антикризисного управляющего ОАО «Дрогичинский трактороремонтный завод».

Ранее был назначен новый директор ОАО «Городейский сахарный комбинат». Им стал Игорь Макар, который ранее занимал должность первого заместителя председателя Миноблисполкома.

«Сахарное дело»

Напомним, руководители всех сахарных заводов страны были задержаны еще в конце января и сейчас находятся в СИЗО. Под стражей оказались Михаил Криштапович (Городейский комбинат), Виктор Миронов (Жабинковский сахарный завод), Николай Прудник (Слуцкий комбинат), Дмитрий Егоров (Скидельский завод). Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 431 (Дача взятки в крупном размере). Одним из фигурантов «сахарного дела» является бывший заместитель начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Владимир Тихиня.

«Провели обыски — собственности немерено: там десятки самых современных автомобилей, квартиры десятками, особняки и огромное количество денег», — рассказал Александр Лукашенко, комментируя «сахарное дело».

По информации КГБ , которая была озвучена в эфире телеканала «Беларусь 1», предприятия отгружали продукцию на экспорт Белорусской сахарной компании, значительная его часть уходила «подконтрольным посредникам». Затем этот же сахар перепродавали дороже на своем же рынке. Кроме того, затраты на производство увеличивались за счет продажи российским посредникам упаковки по завышенной стоимости. «Ежегодно суммы взяток исчислялись сотнями тысяч долларов», — заявили в КГБ.

6 февраля стало известно, что фигурантам «сахарного дела» уже предъявлено обвинение .