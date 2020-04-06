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На двух сахарных заводах появились новые руководители
06.04.2020 10:50 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Руководство «Белгоспищепрома» назначило новых руководителей двух сахарных заводов. Об этом
Генеральным директором ОАО «Скидельский сахарный комбинат» назначен Владимир Белоусов. Ранее он работал заместителем гендиректора по реализации ОАО «Гродненский стеклозавод».
Генеральным директором ОАО «Жабинковский сахарный завод» назначен Игорь Болтромеюк. Ранее он занимал должность антикризисного управляющего ОАО «Дрогичинский трактороремонтный завод».
Ранее
«Сахарное дело»
Напомним, руководители всех сахарных заводов страны были задержаны еще в конце января и сейчас находятся в СИЗО. Под стражей оказались Михаил Криштапович (Городейский комбинат), Виктор Миронов (Жабинковский сахарный завод), Николай Прудник (Слуцкий комбинат), Дмитрий Егоров (Скидельский завод). Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 431 (Дача взятки в крупном размере). Одним из фигурантов «сахарного дела»
«Провели обыски — собственности немерено: там десятки самых современных автомобилей, квартиры десятками, особняки и огромное количество денег», —
По
6 февраля стало известно, что фигурантам «сахарного дела» уже
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Напомним, руководители всех сахарных заводов страны были задержаны еще в конце января и сейчас находятся в СИЗО.
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