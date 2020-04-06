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Белорусские НПЗ начали заключать контракты с российскими нефтяными компаниями

06.04.2020 13:34 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Белорусские НПЗ начали заключать контракты с российскими нефтяными компаниями по цене 4 доллара за баррель. Об этом накануне сообщил Белнефтехим. В концерне также отметили, что "всего согласно поступающим коммерческим предложениям в апреле запланирована поставка в объеме до 2 млн тонн". В Белнефтехиме пояснили, что "вопросы выплаты премий российским поставщикам будут урегулированы отдельно межбюджетными расчетами".
 
 
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Белорусские НПЗ начали заключать контракты с российскими нефтяными компаниями по цене 4 доллара за баррель. Об этом накануне сообщил Белнефтехим. В концерне также...
 
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