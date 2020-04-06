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Брестская и Гомельская области завершили сев ранних яровых

06.04.2020 — Новости Экономики | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Брестская и Гомельская области завершили сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса). Об этом свидетельствует оперативная информация Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

Брестская и Гомельская области завершили сев ранних яровых

По данным на 6 апреля, ранние яровые посеяли в Беларуси на 58,3% запланированных площадей (504,9 тыс. га). В южных регионах сев начался раньше, потому работы уже выполнены на 100% площадей. В Гродненской области сев проведен на 75,7%, Минской — на 64%, Могилевской — 60,1%, Витебской — 10,4%. В этом году ранние яровые будут размещены на площади 866,6 тыс. га.

Почву под сев яровых культур подготовили на 946 тыс. га (36,2% плана). В целом яровой сев будет проведен на площади более 2,6 млн га.

Белта

 

 
 
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Брестская и Гомельская области завершили сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса). Об этом свидетельствует...
 
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