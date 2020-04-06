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Сегодня пройдет встреча министров ОПЕК+ для стабилизации нефтяного рынка

06.04.2020 13:34 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Встреча министров ОПЕК+, которую созвала Саудовская Аравия для стабилизации нефтяного рынка, пройдет сегодня в формате видеоконференции. Ожидается, что к ОПЕК+ могут присоединиться новые страны. В частности, приглашен нефтяной регулятор США. Этому предшествовал разговор наследного принца Мохаммеда бен Сальмана Аль Сауда с Дональдом Трампом. После этого Трамп написал в Twitter, что Саудовская Аравия и Россия готовы сократить добычу до 10-15 млн баррелей сутки, чем спровоцировал самый резкий в истории скачок цен на нефть.
 
 
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Встреча министров ОПЕК+, которую созвала Саудовская Аравия для стабилизации нефтяного рынка, пройдет сегодня в формате видеоконференции. Ожидается, что к ОПЕК+...
 
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