Низы хотят, или Предпосылки внедрения бюджетов гражданского участия в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Взаимоотношения человека и государства меняются. Граждане, в том числе и в нашей стране, стали больше требовать от власти — предоставления информации, учета их мнения и т.п. Право граждан на участие (непосредственное или опосредованное) в процессах принятия решений включает в себя и право влиять на распределение бюджетных средств.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

За рубежом, в том числе и у наших соседей в России, Польше, Украине, не первый год успешно существуют так называемые бюджеты гражданского участия, с помощью которых граждане принимают решение (или участвуют в принятии решений) по поводу распределения таких бюджетов на определенной территории. Другими словами, граждане сами предлагают проекты для своего района, города и т.п. (обустроить спортивную площадку, сделать общественное пространство, провести фестиваль местной гастрономии и т.п.), а власти по определенному механизму резервируют деньги на такие проекты. Путем голосования определяются самые актуальные проекты, и они реализуются.

Возможно ли внедрение такой формы гражданского участия в нашей стране и насколько готовы в этому местные власти и гражданское общество? Найти ответы на эти вопросы попытались эксперты SYMPA/BIPART совместно с коллегами из ПОО «Фонд им. Льва Сапеги». Для этого в октябре 2019 были проведены двадцать глубинных интервью с представителями органов государственного управления, самоуправления и организаций гражданского общества из разных по размеру населённых пунктов (от сельских до столицы) всех регионов Беларуси. (Хочется напомнить, что социологическое интервью — это качественный метод сбора информации для изучения мнений небольших групп, обладающих специфическим опытом и знаниями. В таком случае нет требования репрезентативности, то есть опроса большого количества людей.)

Как показало исследование, респонденты позитивно относятся к идее внедрения бюджетов гражданского участия в Беларуси. По их мнению, это может способствовать развитию конструктивного диалога между гражданами и местными властями. Волнующие людей проблемы и возможные пути их решения станут более заметны и понятны чиновникам. Это повысит и эффективность бюджетных расходов, которые будут направляться на решение значимых для граждан проблем. Представители органов местного управления и самоуправления высказывали также надежду, что внедрение бюджетов гражданского участия позволит гарантированно получить определённое дополнительное финансирование для решения насущных проблем местного сообщества. При этом основным направлением применения бюджетов гражданского участия подавляющее большинство респондентов видят благоустройство населённых пунктов. Это говорит о существующей неудовлетворённости именно этой сферой.

У организаций гражданского общества спрашивали, насколько они готовы участвовать в таком инструменте. Представители таких организаций отмечали, что обладают необходимыми навыками. Ведь имеющийся у них опыт проектной деятельности сформировал навыки написания проектных заявок и реализации своих инициатив.

Респонденты, работающие в органах государственного управления, при оценке готовности своих организаций к введению бюджетов гражданского участия отмечали, что подобие такого механизма на местах уже есть, и необходима лишь «отмашка сверху» для полноценного его функционирования. Под такой отмашкой имелось в виду создание соответствующей законодательной базы. По мнению респондентов, именно республиканские органы государственного управления должны принять решение и разработать законодательство, закрепляющее на общенациональном уровне единые принципы функционирования бюджетов участия. Инициирование этого процесса «снизу» не будет результативным по мнению опрошенных.

Еще одной проблемой, с которой, по мнению респондентов, можно столкнуться в процесее внедрения бюджетов гражданского участия, является низкая гражданская активность в нашей стране. Иначе говоря, некому будет писать проекты в рамках бюджетов участия. В качестве одной из причин такого положения дел можно назвать то, что на протяжении многих лет существующая система государственного управления не предполагала активного участия граждан в процессе принятия решений. Это привело к их пассивности и патернализму в отношении государства. В обмен на свою поддержку люди ожидали от властей решения практически всех своих проблем. Теперь же с негативными последствиями такой модели приходится разбираться местным властям. Однако, как показывает зарубежный опыт, именно существование бюджетов гражданского участия может помочь переломить ситуацию в сторону развития гражданского активизма.

В то же время необходимо отметить разницу в понимании сути гражданского активизма респондентами «от власти» и «от гражданского общества». Представители органов местного управления и самоуправления фокусируются на возможностях использования человеческого потенциала местных жителей: от физической силы до финансовой поддержки проектов, реализуемых в рамках бюджетов гражданского участия. Гражданские же активисты смотрят на этот механизм гораздо шире, а именно как на эффективный инструмент привлечения граждан к процессам принятия решений и влияния на бюджетный процесс.

По мнению опрошенных представителей гражданского общества, ключевым условием инициативности граждан выступает уровень их доверия всем процедурам механизма бюджетов гражданского участия. Как этого добиться? Рецепт одновременно и прост, и сложен. Нужно всего-навсего обеспечить его прозрачность и подотчетность общественности на всех этапах: формирования комиссий предварительного отбора проектов для участия в конкурсе, итогового голосования за проекты и их реализации. Помогут в этом специально созданные интернет-платформы для представления и обсуждения проектов. Кроме того, необходимо привлекать представителей гражданского общества к процессу оценки проектных заявок, их отбора, а также к контролю процесса реализации проекта, чтобы это не стало лишь увеличением бюджета госоргана под видом бюджетов гражданского участия.

А гарантом выполнения всех этих условий должен стать соответствующий закон, за разработку которого ратуют «низы» в лице местных органов власти и гражданского общества. Теперь дело за «верхами»…

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«Госвопрос» — цикл публикаций, в которых TUT.BY и коллеги из СИМПА постараются без воды и шор рассказывать об актуальных вопросах госуправления в нашей стране и предлагать решения, основанные на мировом опыте.