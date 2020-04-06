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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бой Нурмагомедова с Фергюсоном не состоится Глава UFC ответил в Twitter одному из пользователей, написавшему, что Уайт и президент РФ Владимир Путин договорились о поездке Нурмагомедова в США на бой с Тони...

Глава UFC ответил в Twitter одному из пользователей, написавшему, что Уайт и президент РФ Владимир Путин договорились о поездке Нурмагомедова в США на бой с Тони Фергюсоном."Абсолютная неправда. Турнир состоится, но Хабиба не будет. Завтра объявлю состав участников", - написал Уайт.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите