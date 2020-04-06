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Бой Нурмагомедова с Фергюсоном не состоится
06.04.2020 13:34 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTГлава UFC ответил в Twitter одному из пользователей, написавшему, что Уайт и президент РФ Владимир Путин договорились о поездке Нурмагомедова в США на бой с Тони Фергюсоном.
"Абсолютная неправда. Турнир состоится, но Хабиба не будет. Завтра объявлю состав участников", - написал Уайт.
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Глава UFC ответил в Twitter одному из пользователей, написавшему, что Уайт и президент РФ Владимир Путин договорились о поездке Нурмагомедова в США на бой с Тони...
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