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«Белнефтехим» подтвердил начало поставки нефти из РФ на белорусские НПЗ по маршрутным поручениям

06.04.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Белнефтехим» подтвердил начало поставки нефти из РФ на белорусские НПЗ по маршрутным поручениям

«Транснефть» начала поставки нефти на белорусские НПЗ согласно оформленным маршрутным поручениям. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«Подтверждаю, что поставки нефти на белорусские НПЗ начались согласно оформленным маршрутным поручениям», — сказал Александр Тищенко.

Какие компании будут поставлять нефть в Беларусь в апреле, в концерне не уточнили.

Как сообщалось ранее, в апреле запланирована поставка на белорусские НПЗ (ОАО «Нафтан» и Мозырский НПЗ) из РФ до 2 млн т нефти. На момент подтверждения ресурсов у поставщиков цены на нефть сорта Urals для Беларуси сложились на уровне $4 за баррель.

Поставки от крупных нефтяных компаний из России были остановлены 1 января из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене. Как пояснял первый вице-премьер Дмитрий Крутой, Беларусь считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах.

https://www.belta.by/

 
 
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«Транснефть» начала поставки нефти на белорусские НПЗ согласно оформленным маршрутным поручениям. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь...
 
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