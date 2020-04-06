«Белнефтехим» подтвердил начало поставки нефти из РФ на белорусские НПЗ по маршрутным поручениям

Источник материала: Вороновская газета





«Транснефть» начала поставки нефти на белорусские НПЗ согласно оформленным маршрутным поручениям. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«Подтверждаю, что поставки нефти на белорусские НПЗ начались согласно оформленным маршрутным поручениям», — сказал Александр Тищенко.

Какие компании будут поставлять нефть в Беларусь в апреле, в концерне не уточнили.

Как сообщалось ранее, в апреле запланирована поставка на белорусские НПЗ (ОАО «Нафтан» и Мозырский НПЗ) из РФ до 2 млн т нефти. На момент подтверждения ресурсов у поставщиков цены на нефть сорта Urals для Беларуси сложились на уровне $4 за баррель.

Поставки от крупных нефтяных компаний из России были остановлены 1 января из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене. Как пояснял первый вице-премьер Дмитрий Крутой, Беларусь считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах.

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