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«Белнефтехим» подтвердил начало поставки нефти из РФ на белорусские НПЗ по маршрутным поручениям
06.04.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
«Транснефть» начала поставки нефти на белорусские НПЗ согласно оформленным маршрутным поручениям. Об этом сообщил корреспонденту
«Подтверждаю, что поставки нефти на белорусские НПЗ начались согласно оформленным маршрутным поручениям», — сказал Александр Тищенко.
Какие компании будут поставлять нефть в Беларусь в апреле, в концерне не уточнили.
Как сообщалось ранее, в апреле запланирована поставка на белорусские НПЗ (ОАО «Нафтан» и Мозырский НПЗ) из РФ до 2 млн т нефти. На момент подтверждения ресурсов у поставщиков цены
Поставки от крупных нефтяных компаний из России были остановлены 1 января из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене. Как пояснял первый вице-премьер Дмитрий Крутой, Беларусь считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах.
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«Транснефть» начала поставки нефти на белорусские НПЗ согласно оформленным маршрутным поручениям. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь...
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