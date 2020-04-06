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Крупные нефтяные компании России возобновили поставки нефти в Беларусь
06.04.2020 12:20 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Российская «Транснефть», которая управляет нефтепроводом «Дружба», начала прокачку нефти на белорусские НПЗ в соответствии с оформленными маршрутными поручениями, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.
На прошлой неделе представитель «Транснефти» сообщил, что четыре нефтяных компании РФ начали оформлять маршрутные поручения по поставкам нефти на белорусские НПЗ в апреле. Он добавил, что это компании, которые являлись традиционными поставщиками нефти на нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке, сообщает
По данным «Транснефти», российские компании подали заявки на поставку в Беларусь в апреле на 1 млн тонн нефти. Власти Беларуси надеются приобрести в этом месяце
Компании «Роснефть», «Газпром нефть» и «Лукойл» оформили к поставке на НПЗ Беларуси в апреле около 600 тысяч тонн нефти Urals, сообщили
По их данным, «Роснефть» может поставить около 460 тысяч тонн нефти, «Лукойл» — около 80 тыс., «Газпром нефть» — около 50 тыс. Эти компании имеют в Беларуси свои сети заправок.
В минувшем году основными поставщиками сырья в Беларусь были «Роснефть» — 8,8 млн тонн (с учетом «Башнефти»), «Лукойл» — 2,8 млн, «Сургутнефтегаз» — 2,6 млн, «Газпром нефть» — 1,64 млн и «Татнефть» — 1,15 млн. На долю независимых нефтяных компаний приходилось менее 1 млн тонн.
В январь-марте российские компании не могли договориться с Беларусью о цене поставок нефти на Мозырский НПЗ и «Нафтан». В конце марта Москва пошла на уступки Минску, согласившись снизить размер премии на фоне падения нефтяных котировок вдвое. Но затем возник спор о доступе грузоотправителей к поставкам в Беларусь. Дело в том, что в первом квартале поставки нефти в Беларусь
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Российская «Транснефть», которая управляет нефтепроводом «Дружба», начала прокачку нефти на белорусские НПЗ в соответствии с оформленными маршрутными...
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