Крупные нефтяные компании России возобновили поставки нефти в Беларусь

Источник материала: Tut.by

Российская «Транснефть», которая управляет нефтепроводом «Дружба», начала прокачку нефти на белорусские НПЗ в соответствии с оформленными маршрутными поручениями, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.



Фото: nftn.ru

На прошлой неделе представитель «Транснефти» сообщил, что четыре нефтяных компании РФ начали оформлять маршрутные поручения по поставкам нефти на белорусские НПЗ в апреле. Он добавил, что это компании, которые являлись традиционными поставщиками нефти на нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке, сообщает ТАСС .

По данным «Транснефти», российские компании подали заявки на поставку в Беларусь в апреле на 1 млн тонн нефти. Власти Беларуси надеются приобрести в этом месяце до 2 млн тонн .

Компании «Роснефть», «Газпром нефть» и «Лукойл» оформили к поставке на НПЗ Беларуси в апреле около 600 тысяч тонн нефти Urals, сообщили Рейтер четыре источника в отрасли.

По их данным, «Роснефть» может поставить около 460 тысяч тонн нефти, «Лукойл» — около 80 тыс., «Газпром нефть» — около 50 тыс. Эти компании имеют в Беларуси свои сети заправок.

В минувшем году основными поставщиками сырья в Беларусь были «Роснефть» — 8,8 млн тонн (с учетом «Башнефти»), «Лукойл» — 2,8 млн, «Сургутнефтегаз» — 2,6 млн, «Газпром нефть» — 1,64 млн и «Татнефть» — 1,15 млн. На долю независимых нефтяных компаний приходилось менее 1 млн тонн.

В январь-марте российские компании не могли договориться с Беларусью о цене поставок нефти на Мозырский НПЗ и «Нафтан». В конце марта Москва пошла на уступки Минску, согласившись снизить размер премии на фоне падения нефтяных котировок вдвое. Но затем возник спор о доступе грузоотправителей к поставкам в Беларусь. Дело в том, что в первом квартале поставки нефти в Беларусь осуществляли компании группы «Сафмар» российского бизнесмена Михаила Гуцериева. На апрель российские власти сами определили список поставщиков нефти в Беларусь, и компании Гуцериева в этот перечень не попали, что вызвало критику со стороны Александра Лукашенко.