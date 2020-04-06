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«Транснефть» начала поставки на НПЗ Беларуси
06.04.2020 12:52 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Всего компании РФ подали заявки на поставку нефти в апреле в Белоруссию в объеме около 1 млн тонн.
Транснефть» начала поставки нефти на НПЗ Беларуси, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин. «Поставки идут в соответствии с оформленными маршрутными поручениями», - сказал Демин.
Эту информацию подтвердили и в "Белнефтехиме".
На прошлой неделе представитель «Транснефти» сообщил, что четыре нефтяных компании РФ начали оформлять маршрутные поручения по поставкам нефти на белорусские НПЗ в апреле.
Всего компании РФ подали заявки на поставку нефти в апреле в Белоруссию в объеме около 1 млн тонн,
«Россия приняла практически весь пакет предложений запроса. Не говорю просьбы — запроса белорусской стороны, это абсолютная правда. Де-факто нефть будет поставляться без премий», — заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев 5 апреля в интервью в программе «Неделя» на телеканале СТВ.
По словам Мезенцева, стороны обсуждают уровень цены, «по которой в апреле — именно в апреле — нефть придет в Беларусь. Для экспертов энергосферы, добавил посол, это «оказалось шокирующим»,
«Было согласовано в ноябре — бумага называется «согласование балансов поставок». Очень важно, даже с учетом некоторых определенных потерь первого квартала, наверстать, чтобы по году мы практически вышли на договоренности ноября прошлого года», — заявил посол.
По его словам, «цифра там достаточная»: «рабочий оптимальный объем поставок на два белорусских НПЗ — Новополоцкий и Мозырский — это два миллиона тонн». Он достаточен для высокого качества переработки и экспортных поставок в ряд стран-соседей и стран дальней дуги, добавил Мезенцев.
Напомним, что компании из РФ
23 марта
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Всего компании РФ подали заявки на поставку нефти в апреле в Белоруссию в объеме около 1 млн тонн.
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