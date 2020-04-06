ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Транснефть» начала поставки на НПЗ Беларуси

06.04.2020 12:52 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Всего компании РФ подали заявки на поставку нефти в апреле в Белоруссию в объеме около 1 млн тонн.

Транснефть» начала поставки нефти на НПЗ Беларуси, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин. «Поставки идут в соответствии с оформленными маршрутными поручениями», - сказал Демин.

Эту информацию подтвердили и в "Белнефтехиме".

На прошлой неделе представитель «Транснефти» сообщил, что четыре нефтяных компании РФ начали оформлять маршрутные поручения по поставкам нефти на белорусские НПЗ в апреле.

Всего компании РФ подали заявки на поставку нефти в апреле в Белоруссию в объеме около 1 млн тонн, сообщает ТАСС.

«Россия приняла практически весь пакет предложений запроса. Не говорю просьбы — запроса белорусской стороны, это абсолютная правда. Де-факто нефть будет поставляться без премий», — заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев 5 апреля в интервью в программе «Неделя» на телеканале СТВ.

По словам Мезенцева, стороны обсуждают уровень цены, «по которой в апреле — именно в апреле — нефть придет в Беларусь. Для экспертов энергосферы, добавил посол, это «оказалось шокирующим», пишут Naviny.by.

«Было согласовано в ноябре — бумага называется «согласование балансов поставок». Очень важно, даже с учетом некоторых определенных потерь первого квартала, наверстать, чтобы по году мы практически вышли на договоренности ноября прошлого года», — заявил посол.

По его словам, «цифра там достаточная»: «рабочий оптимальный объем поставок на два белорусских НПЗ — Новополоцкий и Мозырский — это два миллиона тонн». Он достаточен для высокого качества переработки и экспортных поставок в ряд стран-соседей и стран дальней дуги, добавил Мезенцев.

Напомним, что компании из РФ будут поставлять нефть в Беларусь без премии стало известно в конце марта. Часть из суммы уберут сами предприятия, часть возьмет на себя российское правительство.

23 марта Москва согласилась увеличить скидку на нефть для Минска до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее. 11 марта премьеры стран Сергей Румас и Михаил Мишустин договорились о том, что каждый месяц Беларусь будет покупать два танкера нефти у альтернативных поставщиков, даже если нормализуются поставки из РФ.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего компании РФ подали заявки на поставку нефти в апреле в Белоруссию в объеме около 1 млн тонн.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Крупные нефтяные компании России возобновили поставки нефти в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
06.04.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика