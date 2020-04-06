«Транснефть» начала поставки на НПЗ Беларуси

Всего компании РФ подали заявки на поставку нефти в апреле в Белоруссию в объеме около 1 млн тонн.

Транснефть» начала поставки нефти на НПЗ Беларуси, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин. «Поставки идут в соответствии с оформленными маршрутными поручениями», - сказал Демин.

Эту информацию подтвердили и в "Белнефтехиме".

На прошлой неделе представитель «Транснефти» сообщил, что четыре нефтяных компании РФ начали оформлять маршрутные поручения по поставкам нефти на белорусские НПЗ в апреле.

Всего компании РФ подали заявки на поставку нефти в апреле в Белоруссию в объеме около 1 млн тонн, сообщает ТАСС.

«Россия приняла практически весь пакет предложений запроса. Не говорю просьбы — запроса белорусской стороны, это абсолютная правда. Де-факто нефть будет поставляться без премий», — заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев 5 апреля в интервью в программе «Неделя» на телеканале СТВ.

По словам Мезенцева, стороны обсуждают уровень цены, «по которой в апреле — именно в апреле — нефть придет в Беларусь. Для экспертов энергосферы, добавил посол, это «оказалось шокирующим», пишут Naviny.by.

«Было согласовано в ноябре — бумага называется «согласование балансов поставок». Очень важно, даже с учетом некоторых определенных потерь первого квартала, наверстать, чтобы по году мы практически вышли на договоренности ноября прошлого года», — заявил посол.

По его словам, «цифра там достаточная»: «рабочий оптимальный объем поставок на два белорусских НПЗ — Новополоцкий и Мозырский — это два миллиона тонн». Он достаточен для высокого качества переработки и экспортных поставок в ряд стран-соседей и стран дальней дуги, добавил Мезенцев.

Напомним, что компании из РФ будут поставлять нефть в Беларусь без премии стало известно в конце марта. Часть из суммы уберут сами предприятия, часть возьмет на себя российское правительство.