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Мониторинг отверждения бетона с помощью IoT
06.04.2020 12:32 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость
Источник материала: Строительство и недвижимостьДля сбора данных о поведении бетонной смеси при ее схватывании компания AOMS Technologies, Торонто, Канада, разработала датчики, которые могут передавать данные по беспроводной сети в режиме реального времени, даже находясь в бетоне, с помощью MultiTech Conduit. В сегодняшней постоянно меняющейся обстановке при устройстве прочного бетонного фундамента необходимо следить за всем, что касается материала. Такие факторы, как температура, прочность, относительная влажность и скорость испарения влаги из бетона, требуют постоянного отслеживания и контроля, чтобы фундамент был сделан правильным. Подход же, о котором идет речь, заключается в использовании встроенных датчиков, постоянном мониторинге необходимых параметров и отправке данных по беспроводной технологии на мобильные телефоны и планшеты, используемые строительной бригадой.
Доступность этих объектных мониторов стала возможной благодаря недавним достижениям IoT, Internet of Things, Интернета вещей. Новые удаленные датчики, которые работают в беспроводных средах, могут удаленно собирать все данные об отверждении бетона, даже за пределами площадки.
Для сбора данных такие компании, как AOMS Technologies, Торонто, Канада, разработали датчики, которые могут осуществлять беспроводную передачу в режиме реального времени, даже находясь в бетоне.
Например, решение AOMS LumiCon состоит из сенсорного оборудования, облачного подключения и аналитического программного обеспечения, которые преобразуют данные о температуре и относительной влажности в такую информацию, как зрелость и прочность бетона.
Данные синхронизируются в режиме реального времени с облаком и могут быть доступны через защищенное соединение на любом устройстве с доступом в Интернет.
Ключевой особенностью является мониторинг перепада температур в больших бетонных плитах с помощью распределенных и множественных точечных датчиков. Аппаратное обеспечение AOMS восстанавливаемо и может использоваться для нескольких заданий.
Встроенный датчик требует беспроводного шлюза с низким энергопотреблением, быстрого развертывания и простого управления. В случае применения подхода AOMS выбран MultiTech Conduit, настраиваемый и масштабируемый шлюз для промышленных приложений IoT.
Каждый шлюз Conduit имеет возможность управлять тысячами совместимых с LoRaWAN устройств. Где LoRaWAN, это low-power, wide-area network, маломощная, но обширная сеть. В том числе MultiTech Dot Modules и других интеллектуальных датчиков. И передавать свои данные через любую сотовую сеть.
С учетом вышесказанного ключевыми соображениями были простота использования, возможность сбора данных без присутствия на площадке, возможность восстановления и повторного использования аппаратного обеспечения.
А также возможность работы при больших колебаниях температуры и дожде. Кроме того, важна непрерывность потока данных, особенно когда большое количество датчиков передает данные на один шлюз.
https://constructech.com
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Для сбора данных о поведении бетонной смеси при ее схватывании компания AOMS Technologies, Торонто, Канада, разработала датчики, которые могут передавать данные по...
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