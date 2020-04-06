Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мониторинг отверждения бетона с помощью IoT Для сбора данных о поведении бетонной смеси при ее схватывании компания AOMS Technologies, Торонто, Канада, разработала датчики, которые могут передавать данные по...

Для сбора данных о поведении бетонной смеси при ее схватывании компания AOMS Technologies, Торонто, Канада, разработала датчики, которые могут передавать данные по беспроводной сети в режиме реального времени, даже находясь в бетоне, с помощью MultiTech Conduit. В сегодняшней постоянно меняющейся обстановке при устройстве прочного бетонного фундамента необходимо следить за всем, что касается материала. Такие факторы, как температура, прочность, относительная влажность и скорость испарения влаги из бетона, требуют постоянного отслеживания и контроля, чтобы фундамент был сделан правильным. Подход же, о котором идет речь, заключается в использовании встроенных датчиков, постоянном мониторинге необходимых параметров и отправке данных по беспроводной технологии на мобильные телефоны и планшеты, используемые строительной бригадой.Доступность этих объектных мониторов стала возможной благодаря недавним достижениям IoT, Internet of Things, Интернета вещей. Новые удаленные датчики, которые работают в беспроводных средах, могут удаленно собирать все данные об отверждении бетона, даже за пределами площадки.Для сбора данных такие компании, как AOMS Technologies, Торонто, Канада, разработали датчики, которые могут осуществлять беспроводную передачу в режиме реального времени, даже находясь в бетоне.Например, решение AOMS LumiCon состоит из сенсорного оборудования, облачного подключения и аналитического программного обеспечения, которые преобразуют данные о температуре и относительной влажности в такую информацию, как зрелость и прочность бетона.Данные синхронизируются в режиме реального времени с облаком и могут быть доступны через защищенное соединение на любом устройстве с доступом в Интернет.Ключевой особенностью является мониторинг перепада температур в больших бетонных плитах с помощью распределенных и множественных точечных датчиков. Аппаратное обеспечение AOMS восстанавливаемо и может использоваться для нескольких заданий.Встроенный датчик требует беспроводного шлюза с низким энергопотреблением, быстрого развертывания и простого управления. В случае применения подхода AOMS выбран MultiTech Conduit, настраиваемый и масштабируемый шлюз для промышленных приложений IoT.Каждый шлюз Conduit имеет возможность управлять тысячами совместимых с LoRaWAN устройств. Где LoRaWAN, это low-power, wide-area network, маломощная, но обширная сеть. В том числе MultiTech Dot Modules и других интеллектуальных датчиков. И передавать свои данные через любую сотовую сеть.С учетом вышесказанного ключевыми соображениями были простота использования, возможность сбора данных без присутствия на площадке, возможность восстановления и повторного использования аппаратного обеспечения.А также возможность работы при больших колебаниях температуры и дожде. Кроме того, важна непрерывность потока данных, особенно когда большое количество датчиков передает данные на один шлюз.https://constructech.com