Развернулись к доллару. Население впервые за четыре года стало чистым покупателем наличной валюты

Источник материала: Tut.by

Сорок девять месяцев население Беларуси оставалось чистым продавцом наличной валюты. Но в марте, когда доллар после обновления четырехлетнего максимума продолжил рост, а в обменниках Беларуси и многих других стран обнаружился дефицит наличных долларов, население купило больше наличных, чем продало. Об этом сообщает Нацбанк .

Покупка превысила продажу на 58,4 млн долларов. За весь первый квартал продажа все-таки превысила покупку, хотя и на скромные 11,1 млн долларов. С учетом безналичных операций население уже стабильно — чистый покупатель. По итогам января-марта безналичная покупка превысила продажу на 463,4 млн долларов.

В марте, согласно материалам Нацбанка, граждане купили на 10,8% больше валюты, чем в феврале, — 629,8 млн долларов. Продажа упала на 2,5% — до 571,4 млн долларов.

За прошлый год чистая продажа наличной валюты составила 1,418 млрд долларов (минус 18,4% к 2018 году). За 2018 год белорусы сдали 1,738 млрд долларов чистыми, что более чем на четверть ниже уровня 2017 года. За 2017 год чистая продажа составила 2,2 млрд долларов, в 2016 году — 2,4 млрд долларов.

Субъекты хозяйствования в январе-марте были чистыми покупателями валюты (объем покупки превысил продажу на 927,2 млн долларов). В марте, на фоне сокращения экспорта, это сальдо выросло втрое (по итогам двух месяцев покупка превышала продажу на 309,4 млн долларов).