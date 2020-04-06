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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 30 марта - 6 апреля 2020 года
06.04.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Снижение цен на вторичном рынке жилья белорусской столицы набирает ход. За минувшую неделю
Снижение цен на первичном рынке, напротив, замедлилось. Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю на 0,2% и составила 1322 $/м2.
Резкий рост предложения на минувшей неделе замедлился. Количество выставленных на продажу квартир выросло лишь на 0,3%. При этом предложение 1-комнатных квартир увеличилось на 2,2%, 3-комнатных – на 0,5%. Сократилось предложение квартир с двумя (-0,9%) и четырьмя (-1,4%) комнатами.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 6 апреля следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 828 $/м2 (-0,2%), Витебск – 643 $/м2 (-0,5%), Гомель – 643 $/м2 (-0,3%), Гродно – 753 $/м2 (-0,4%), Могилев – 657 $/м2 (-0,8%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц снизилась на 11,9% и составляет 2508 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.
Санкт-Петербург:
По данным портала .ru средняя цена на вторичном рынке жилья снизилась (в пересчете на среднемесячный курс доллара) на 11,8% и составляет 1784 $/м2.
Киев:
• Средняя цена на вторичном рынке за неделю опустилась на 0,6% и составляет 1807 $/м2.
• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте снизилась на 3,9% и составляет 1092 $/м2.
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.
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За неделю, c 30 марта по 6 апреля 2020 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости...
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