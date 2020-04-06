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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 30 марта - 6 апреля 2020 года

06.04.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Снижение цен на вторичном рынке жилья белорусской столицы набирает ход. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске снизился на 0,8% и составил 1455 $/м2. Такую стремительную коррекцию в последний раз мы наблюдали 4 года назад.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 30 марта - 6 апреля 2020 года

Снижение цен на первичном рынке, напротив, замедлилось. Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю на 0,2% и составила 1322 $/м2.

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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 30 марта - 6 апреля 2020 года

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 30 марта - 6 апреля 2020 года

Резкий рост предложения на минувшей неделе замедлился. Количество выставленных на продажу квартир выросло лишь на 0,3%. При этом предложение 1-комнатных квартир увеличилось на 2,2%, 3-комнатных – на 0,5%. Сократилось предложение квартир с двумя (-0,9%) и четырьмя (-1,4%) комнатами.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 6 апреля следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 30 марта - 6 апреля 2020 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 30 марта - 6 апреля 2020 года

Максимальные темпы снижения цен демонстрировали 1-комнатные квартиры (-1,1%), остальные упали в цене на 0,6-1%.

Изменение цен в районах Минска на 6 апреля выглядит следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 30 марта - 6 апреля 2020 года

По итогам недели снижение цен наблюдалось во всех административных районах Минска. Максимальное падение было зафиксировано в Центральном (-1,6%) и Первомайском (-1%) районах.

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 30 марта - 6 апреля 2020 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 30 марта - 6 апреля 2020 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 828 $/м2 (-0,2%), Витебск – 643 $/м2 (-0,5%), Гомель – 643 $/м2 (-0,3%), Гродно – 753 $/м2 (-0,4%), Могилев – 657 $/м2 (-0,8%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц снизилась на 11,9% и составляет 2508 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Санкт-Петербург:

По данным портала .ru средняя цена на вторичном рынке жилья снизилась (в пересчете на среднемесячный курс доллара) на 11,8% и составляет 1784 $/м2.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю опустилась на 0,6% и составляет 1807 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте снизилась на 3,9% и составляет 1092 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, c 30 марта по 6 апреля 2020 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости...
 
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