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Российским поставщикам предложат механизм отдельных межбюджетных расчетов

06.04.2020 14:59 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Напомним,  ранее Президент Беларуси дал жесткую установку о покупке российской нефти без премий. Поэтому правительства вышли на новый механизм компенсации премиальных. Заявляется также, что Беларусь не отказывается от альтернативного импорта - через порты Клайпеды и Одессы. В марте поставки танкерной нефти составили 570 тыс. тонн.
 
 
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Напомним,  ранее Президент Беларуси дал жесткую установку о покупке российской нефти без премий. Поэтому правительства вышли на новый механизм компенсации...
 
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