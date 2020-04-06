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Сначала - договор с милицией, потом - заявка в исполком. Порядок оганизации массовых акций изменен

06.04.2020 14:08 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В постановление Совмина «О массовых мероприятиях» внесены изменения. Теперь перед подачей заявки на проведение мероприятия в исполком организаторы должны заключить договор с милицией, медиками и ЖКХ. Нововведение содержится в постановлении Совета министров от 3 апреля 2020 года № 196.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ранее договоры об охране общественного порядка, медицинском обслуживании, а также уборке территории на массовом мероприятии заключались после получения разрешения на проведение мероприятия от исполкома либо подтверждения отсутствия запрета.

Помимо того, теперь договор с милицией, скорой помощью и на уборку территории вступает в силу только после получения организаторами массовых мероприятий разрешения на их проведение либо подтверждения отсутствия запрета на их проведение.

Изменения, скорее всего, внесли из-за того, что организаторы массовых мероприятий в прошлом году не раз отказывались платить за услуги милиции и скорой.

Напомним, в конце 2018 года депутаты внесли изменения и дополнения в Закон «О массовых мероприятиях», которые повлияли на организацию уличных акций. Самое важное, что сумму, которую организаторы массового мероприятия должны платить сотрудникам милиции, скорой и дворникам, привязали к числу участников: три базовые — для мероприятия на десять человек, 25 базовых — до сотни человек, 150 базовых для мероприятия от сотни до тысячи человек, если еще больше людей — 250 базовых (6375 рублей).

Суммы для организаторов массовых мероприятий оказались неподъемными. И многие организаторы, в том числе организаторы мероприятий в честь Дня Воли в Минске, отказались платить милиции и скорой, за что были оштрафованы.

 
Теги: Минск
 
 
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Изменения, скорее всего, внесли из-за того, что организаторы массовых мероприятий в прошлом году не раз отказывались платить за услуги милиции и «скорой».
 
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