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На первом блоке БелАЭС закончены комплексные испытания систем безопасности

06.04.2020 16:20 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На первом энергоблоке Белорусской АЭС идет горячая обкатка реакторной установки. В понедельник пресс-служба Росатома (ее инжиниринговый дивизион выступает генпроектировщиком и генподрядчиком проекта) сообщила об успешном проведении одного из важнейших и самых ответственных ее этапов.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY, архив

Речь идет о комплексных испытаниях технологических систем безопасности с имитацией течи теплоносителя первого контура и о комплексном опробовании системы электроснабжения собственных нужд при кратковременных перерывах питания, в том числе и в режиме полного обесточивания блока.

В ходе комплексных испытаний был проверен автоматический запуск всех четырех дизель-генераторных установок системы аварийного и одной установки системы нормального электроснабжения с подключением проектных потребителей по заданному алгоритму автоматики ступенчатого пуска. Также выполнена проверка работоспособности механизмов аварийных систем всех четырех каналов безопасности при непрерывной работе в течение двенадцати часов по сигналу с блочного пульта управления «Течь контура № 1».

«Испытания прошли успешно, без замечаний, с первого раза. Критерии успешности испытаний в соответствии с программами пусконаладочных работ достигнуты, — отметил вице-президент АО ИК „АСЭ“, директор проекта по сооружению Белорусской АЭС Виталий Полянин. — Данные испытания практически завершают фазу А-3.2 „Горячая обкатка РУ“ на энергоблоке № 1, нам остается выполнить только несколько испытаний при дренировании первого контура».

Напомним, горячую обкатку на станции начали в декабре 2019 года. После ее завершения планируется завоз топлива и физический пуск реактора. 

Сроки пуска первого энергоблока не раз сдвигались, сейчас известно только, что это будет в нынешнем году. Ранее планировалось, что первый блок БелАЭС заработает в 2018 году. 

Белорусская АЭС в Островце строится по российскому проекту, на строительство также был выдан Россией экспортный кредит размером до 10 млрд долларов. Межправительственное соглашение о строительстве станции предусматривает сотрудничество в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию под ключ двух энергоблоков АЭС.

 
 
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На первом энергоблоке Белорусской АЭС идет горячая обкатка реакторной установки. В понедельник пресс-служба Росатома (ее инжиниринговый дивизион выступает...
 
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