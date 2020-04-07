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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Предприятия Беллесбумпрома в январе - феврале увеличили экспорт до 97,5 миллиона долларов Предприятия Беллесбумпрома в январе - феврале этого года увеличили экспорт продукции почти до 100 миллионов долларов. За два месяца расширилась география поставок...

Предприятия Беллесбумпрома в январе - феврале этого года увеличили экспорт продукции почти до 100 миллионов долларов. За два месяца расширилась география поставок и увеличились объемы экспорта. Среди наиболее крупных рынков сбыта традиционно Россия, Польша и Украина. Прирастает экспорт в Китай (почти в 3 раза), а также в США, Турцию, Индию, Канаду и Австрию. Сейчас, как отметили в концерне, в связи со снижением активности на внешних рынках предприятия усиленно работают над закреплением партнерских отношений с зарубежными компаниями, поиском альтернативных решений и сохранением стабильности в производстве и сбыте продукции.