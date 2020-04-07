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Предприятия Беллесбумпрома в январе - феврале увеличили экспорт до 97,5 миллиона долларов

07.04.2020 11:26 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Предприятия Беллесбумпрома в январе - феврале этого года увеличили экспорт продукции почти до 100 миллионов долларов. За два месяца расширилась география поставок и увеличились объемы экспорта. Среди наиболее крупных рынков сбыта традиционно Россия, Польша и Украина. Прирастает экспорт в Китай (почти в 3 раза), а также в США, Турцию, Индию, Канаду и Австрию. Сейчас, как отметили в концерне, в связи со снижением активности на внешних рынках предприятия усиленно работают над закреплением партнерских отношений с зарубежными компаниями, поиском альтернативных решений и сохранением стабильности в производстве и сбыте продукции.

 
 
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Предприятия Беллесбумпрома в январе - феврале этого года увеличили экспорт продукции почти до 100 миллионов долларов. За два месяца расширилась география поставок...
 
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