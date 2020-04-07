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Нацбанк объяснил, почему ЗВР Беларуси за март рухнули на 11,6%

07.04.2020 11:32 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Валютные резервы сократились с начала года на $1,6 млрд, или на 17,1%. Снижение уровня ЗВР обусловлено продажей иностранной валюты на торгах БВФБ.

Об этом сообщает Нацбанк страны.

Золотовалютные резервы сократились за март на $1 млрд 018,4 млн (на 11,6%) после снижения в феврале на $438,2 млн (на 4,7%). Объем их на 1 апреля составил $7 млрд 786,5 млн.

За первый квартал ЗВР снизились на $1,6 млрд, или на 17,1%.

По данным регулятора, снижение уровня международных резервных активов по итогам марта в основном обусловлено продажей Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», а также плановым погашением правительством и Нацбанком Беларуси внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму $226,5 млн

Таким образом, исходя из данных Нацбанка, в марте на поддержку обменного курса белорусского рубля было направлено более $790 млн. 

С начала года исполнение внешних обязательств составило $1,17 млрд.

«Поддержанию уровня золотовалютных резервов в марте способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, а также поступление средств от продажи облигаций Министерства финансов, номинированных в иностранной валюте», - говорится в пресс-релизе.

Золотовалютные резервы Беларуси за февраль снизились на 438,2 млн долларов (на 4,7%) и составили на 1 марта 8 804,9 млн долларов в эквиваленте.

На 1 января 2020 года золотовалютные резервы Беларуси, по предварительным данным Нацбанка, составили $9 млрд 393,5 млн, увеличившись за 2019 год на 2,2 млрд долларов (31,2%).

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен был составить не менее 7,1 млрд долларов США, а через год не менее 7,3 млрд долларов.

Если ЗВР будут сокращаться такими же темпами, Нацбанк может провалить выполнение денежно-кредитной политики уже в следующем месяце.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Валютные резервы сократились с начала года на $1,6 млрд, или на 17,1%. Снижение уровня ЗВР обусловлено продажей иностранной валюты на торгах БВФБ.
 
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