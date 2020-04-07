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Нацбанк объяснил, почему ЗВР Беларуси за март рухнули на 11,6%
07.04.2020 11:32 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Валютные резервы сократились с начала года на $1,6 млрд, или на 17,1%. Снижение уровня ЗВР обусловлено продажей иностранной валюты на торгах БВФБ.
Об этом
Золотовалютные резервы сократились за март на $1 млрд 018,4 млн (на 11,6%) после снижения в феврале на $438,2 млн (на 4,7%). Объем их на 1 апреля составил $7 млрд 786,5 млн.
За первый квартал ЗВР снизились на $1,6 млрд, или на 17,1%.
По данным регулятора, снижение уровня международных резервных активов по итогам марта в основном обусловлено продажей Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», а также плановым погашением правительством и Нацбанком Беларуси внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму $226,5 млн
Таким образом, исходя из данных Нацбанка, в марте на поддержку обменного курса белорусского рубля было направлено более $790 млн.
С начала года исполнение внешних обязательств составило $1,17 млрд.
«Поддержанию уровня золотовалютных резервов в марте способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, а также поступление средств от продажи облигаций Министерства финансов, номинированных в иностранной валюте», - говорится в пресс-релизе.
Золотовалютные резервы Беларуси за февраль
На 1 января 2020 года золотовалютные резервы Беларуси, по предварительным данным Нацбанка,
Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год объем международных резервных активов на 1 января 2020 года
Если ЗВР будут сокращаться такими же темпами, Нацбанк может провалить выполнение денежно-кредитной политики уже в следующем месяце.
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Валютные резервы сократились с начала года на $1,6 млрд, или на 17,1%. Снижение уровня ЗВР обусловлено продажей иностранной валюты на торгах БВФБ.
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