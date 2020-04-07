В организациях АПК проходит месячник безопасности труда

Источник материала: Ивьевский край

С 25 марта по 25 апреля в агропромышленных организациях Гродненской области во время весенних полевых работ проходит месячник безопасности, который инициирован Гродненским облисполкомом. Его цель – повысить ответственность должностных лиц и работников организаций АПК за обеспечение здоровых и безопасных условий труда, предупреждение несчастных случаев на производстве.

Специалисты отмечают, что на протяжении последних лет в организациях агропромышленного комплекса отмечается высокий уровень производственного травматизма. В 2019 году в результате несчастных случаев на производстве погибло 9 работников и 27 получили тяжелые травмы, в 2018 году – 2 и 29 работников соответственно.

И. БУТУРЛЯ.