Лукашенко - о карантине: Это мы можем организовать в течение суток. А жрать что будем?

Источник материала: Tut.by

Сегодня международные чиновники самого высокого ранга заговорили о голоде, который грозит миру из-за пандемии в самой недалекой перспективе. Поэтому сельское хозяйство — важнейший элемент, на который необходимо обратить внимание. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании о поставках нефти в Беларусь.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Нефть нефтью, но ее на стол не подашь. Вопрос продовольствия, как я уже сказал, стоит остро. Поэтому я требую в кратчайшие сроки завершить посевную кампанию. Весь цикл сельхозработ в течение года взять на жесточайший контроль. Это касается помощников президента и уполномоченных по областям. Задача № 1 и важнее ее нет. Ибо, как у нас тут разглагольствуют кругом: карантин, комендантский час и прочее. Слушайте, это проще всего, это мы сделаем в течение суток, но жрать что будем?