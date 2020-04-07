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Лукашенко - о карантине: Это мы можем организовать в течение суток. А жрать что будем?
07.04.2020 12:37 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня международные чиновники самого высокого ранга заговорили о голоде, который грозит миру из-за пандемии в самой недалекой перспективе. Поэтому сельское хозяйство — важнейший элемент, на который необходимо обратить внимание. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании о поставках нефти в Беларусь.
— Нефть нефтью, но ее на стол не подашь. Вопрос продовольствия, как я уже сказал, стоит остро. Поэтому я требую в кратчайшие сроки завершить посевную кампанию. Весь цикл сельхозработ в течение года взять на жесточайший контроль. Это касается помощников президента и уполномоченных по областям. Задача № 1 и важнее ее нет. Ибо, как у нас тут разглагольствуют кругом: карантин, комендантский час и прочее. Слушайте, это проще всего, это мы сделаем в течение суток, но жрать что будем?
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- Нефть нефтью, но ее на стол не подашь. Вопрос продовольствия, как я уже сказал, стоит остро. Поэтому я требую в кратчайшие сроки завершить посевную кампанию. Весь...
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