ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко хочет создать запасы топлива на фоне дешевой нефти

07.04.2020 13:00 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко поручил создать серьезный запас нефти и топлива на непредвиденные случаи. Об этом он заявил 7 апреля на совещании о поставках нефти в Беларусь, сообщает пресс-служба главы государства.


Президент Беларуси интересовали вопросы о том, какие достигнуты договоренности по поставкам нефти на текущий месяц, что просматривается до конца года и насколько жесткие эти планы. «В самое ближайшее время нам нужно уйти от постоянных споров, выяснений и состояния вечной неопределенности», — сказал он.

Крупные нефтяные компании России возобновили поставки нефти в Беларусь

Лукашенко поставил перед правительством и губернаторами ряд вопросов, в том числе в отношении наличия мощностей для хранения нефти и запасов нефтепродуктов и как их можно нарастить.

— На непредвиденные случаи необходимо создавать серьезный запас сырья (как нефти, так и топлива), который позволит не нарушать работу отраслей и не прерывать технологические процессы, — заявил глава государства.

Александр Лукашенко предупредил, чтобы все взятые на себя обязательства по принятию на хранение нефтепродуктов строго исполнялись.

— Стенограмма ведется. И не дай бог, кто-то скажет, что может принять полмиллиона тонн нефтепродуктов и (в результате. — Прим. TUT.BY) не примет на хранение, уж пеняйте сами на себя, — сказал он. — Мы это не скрываем. Сегодня нефть дешевая, нужно купить ее, произвести нефтепродукты и создать определенный запас. Какой это будет запас, по итогам совещания мы должны четко понимать.

В начале года главный инженер «Гомельтранснефть Дружба» (белорусский оператор магистрального нефтепровода «Дружба») Андрей Вериго говорил об увеличении мощностей для хранения нефти.

— В стране, кроме альтернативных источников, должны быть и ресурсы для хранения нефти — резерва для безопасности. К 2023 году планируется увеличить объем резервуарного парка страны до 1 млн тонн, — сказал Вериго, которого цитирует корпоративное издание «Нефтяная магистраль».

Он отметил, что ведется масштабная реконструкция резервуарного парка и насосных станций на белорусском участке МН «Дружба». По его словам, в 2020 году на эти цели будет выделено около 20 млн и 12,5 млн долларов соответственно.

По данным «Интерфакса», в настоящее время емкость резервуарного парка составляет около 0,9 млн тонн. В том числе 0,5 млн тонн расположено на диспетчерской станции «Мозырь» (южная ветка в направлении Украины и Польши). Еще 0,4 млн тонн находятся в филиале по транспортировке нефти «Новополоцк» (северная ветка в направлении стран Балтии).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня нефть дешевая, нужно купить ее, произвести нефтепродукты и создать определенный запас.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко - о карантине: Это мы можем организовать в течение суток. А жрать что будем?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

06.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
07.04.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика