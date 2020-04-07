Лукашенко хочет создать запасы топлива на фоне дешевой нефти

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко поручил создать серьезный запас нефти и топлива на непредвиденные случаи. Об этом он заявил 7 апреля на совещании о поставках нефти в Беларусь, сообщает пресс-служба главы государства.





Президент Беларуси интересовали вопросы о том, какие достигнуты договоренности по поставкам нефти на текущий месяц, что просматривается до конца года и насколько жесткие эти планы. «В самое ближайшее время нам нужно уйти от постоянных споров, выяснений и состояния вечной неопределенности», — сказал он.

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Лукашенко поставил перед правительством и губернаторами ряд вопросов, в том числе в отношении наличия мощностей для хранения нефти и запасов нефтепродуктов и как их можно нарастить.

— На непредвиденные случаи необходимо создавать серьезный запас сырья (как нефти, так и топлива), который позволит не нарушать работу отраслей и не прерывать технологические процессы, — заявил глава государства.

Александр Лукашенко предупредил, чтобы все взятые на себя обязательства по принятию на хранение нефтепродуктов строго исполнялись.

— Стенограмма ведется. И не дай бог, кто-то скажет, что может принять полмиллиона тонн нефтепродуктов и (в результате. — Прим. TUT.BY) не примет на хранение, уж пеняйте сами на себя, — сказал он. — Мы это не скрываем. Сегодня нефть дешевая, нужно купить ее, произвести нефтепродукты и создать определенный запас. Какой это будет запас, по итогам совещания мы должны четко понимать.

В начале года главный инженер «Гомельтранснефть Дружба» (белорусский оператор магистрального нефтепровода «Дружба») Андрей Вериго говорил об увеличении мощностей для хранения нефти.

— В стране, кроме альтернативных источников, должны быть и ресурсы для хранения нефти — резерва для безопасности. К 2023 году планируется увеличить объем резервуарного парка страны до 1 млн тонн, — сказал Вериго, которого цитирует корпоративное издание «Нефтяная магистраль».

Он отметил, что ведется масштабная реконструкция резервуарного парка и насосных станций на белорусском участке МН «Дружба». По его словам, в 2020 году на эти цели будет выделено около 20 млн и 12,5 млн долларов соответственно.

По данным « Интерфакса », в настоящее время емкость резервуарного парка составляет около 0,9 млн тонн. В том числе 0,5 млн тонн расположено на диспетчерской станции «Мозырь» (южная ветка в направлении Украины и Польши). Еще 0,4 млн тонн находятся в филиале по транспортировке нефти «Новополоцк» (северная ветка в направлении стран Балтии).