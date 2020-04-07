|
Продажи автомобилей МАЗ проседают в Украине
07.04.2020 15:50 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Продажи коммерческих автомобилей МАЗ в Украине уменьшаются быстрее, чем проседает под воздействием неблагоприятной экономической ситуации сам рынок. По итогам марта белорусский бренд наряду с Volvo стал лидером по динамике уменьшения реализации техники.
Как следует из данных Ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром», за март был зарегистрирован всего 21 новый автомобиль МАЗ. Это на 62,5% меньше, чем в аналогичный период прошло года.
Падали продажи белорусской техники и в первые два месяца текущего года (соответственно, на 5,2% и 5,1%). Тем не менее по итогам первого квартала 2020 года белорусскому производителю пока удалось удержать за собой шестое место в рейтинге поставщиков коммерческих среднетоннажных автомобилей (СV) в Украину. МАЗ обгоняет Citroen и Volkswagen и не безнадежно отстает от Ford и Mercedes-Benz.
Топ-10 крупнейших поставщиков коммерческой техники в Украину в 1 квартале 2020 г.
По данным «Укравтопром»
Однако падение продаж у белорусского производителя в марте было большим, чем проседание рынка. В этом месяце регистрация в целом сократилась на 41,3%.
Всего в первом квартале 2020 года было зарегистрировано 2135 единиц техники, что на 16% меньше, чем годом ранее.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продажи коммерческих автомобилей МАЗ в Украине уменьшаются быстрее, чем проседает под воздействием неблагоприятной экономической ситуации сам рынок.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)