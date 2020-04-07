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Продажи автомобилей МАЗ проседают в Украине

07.04.2020 15:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Продажи коммерческих автомобилей МАЗ в Украине уменьшаются быстрее, чем проседает под воздействием неблагоприятной экономической ситуации сам рынок. По итогам марта белорусский бренд наряду с Volvo стал лидером по динамике уменьшения реализации техники.

Как следует из данных Ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром», за март был зарегистрирован всего 21 новый автомобиль МАЗ. Это на 62,5% меньше, чем в аналогичный период прошло года.

Падали продажи белорусской техники и в первые два месяца текущего года (соответственно, на 5,2% и 5,1%). Тем не менее по итогам первого квартала 2020 года белорусскому производителю пока удалось удержать за собой шестое место в рейтинге поставщиков коммерческих среднетоннажных автомобилей (СV) в Украину. МАЗ обгоняет Citroen и Volkswagen и не безнадежно отстает от Ford и Mercedes-Benz.

Топ-10 крупнейших поставщиков коммерческой техники в Украину в 1 квартале 2020 г.

Производитель

Число регистраций новой техники
в 1 квартале 2020 г.

1

FIAT

422

2

Renault

378

3

Peugeot

220

4

Mercedes-Benz

166

5

Ford

164

6

МАЗ

150

7

Citroen

117

8

Volkswagen

110

9

MAN

77

10

Iveco

54

По данным «Укравтопром»

Однако падение продаж у белорусского производителя в марте было большим, чем проседание рынка. В этом месяце регистрация в целом сократилась на 41,3%.

Всего в первом квартале 2020 года было зарегистрировано 2135 единиц техники, что на 16% меньше, чем годом ранее.

 
 
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Продажи коммерческих автомобилей МАЗ в Украине уменьшаются быстрее, чем проседает под воздействием неблагоприятной экономической ситуации сам рынок.
 
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