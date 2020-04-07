Продажи автомобилей МАЗ проседают в Украине

Источник материала: Tut.by

Продажи коммерческих автомобилей МАЗ в Украине уменьшаются быстрее, чем проседает под воздействием неблагоприятной экономической ситуации сам рынок. По итогам марта белорусский бренд наряду с Volvo стал лидером по динамике уменьшения реализации техники.

Как следует из данных Ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром», за март был зарегистрирован всего 21 новый автомобиль МАЗ. Это на 62,5% меньше, чем в аналогичный период прошло года.

Падали продажи белорусской техники и в первые два месяца текущего года (соответственно, на 5,2% и 5,1%). Тем не менее по итогам первого квартала 2020 года белорусскому производителю пока удалось удержать за собой шестое место в рейтинге поставщиков коммерческих среднетоннажных автомобилей (СV) в Украину. МАЗ обгоняет Citroen и Volkswagen и не безнадежно отстает от Ford и Mercedes-Benz.

Топ-10 крупнейших поставщиков коммерческой техники в Украину в 1 квартале 2020 г.

№ Производитель Число регистраций новой техники

в 1 квартале 2020 г. 1 FIAT 422 2 Renault 378 3 Peugeot 220 4 Mercedes-Benz 166 5 Ford 164 6 МАЗ 150 7 Citroen 117 8 Volkswagen 110 9 MAN 77 10 Iveco 54

По данным «Укравтопром»

Однако падение продаж у белорусского производителя в марте было большим, чем проседание рынка. В этом месяце регистрация в целом сократилась на 41,3%.

Всего в первом квартале 2020 года было зарегистрировано 2135 единиц техники, что на 16% меньше, чем годом ранее.