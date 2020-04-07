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Усовершенствованы надежные машины Cat

07.04.2020 20:10 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

Компания Caterpillar представляет четыре новые модели экскаваторов-погрузчиков, разработчики которых исходили из истории успеха экскаваторов-погрузчиков Cat серии F2. Новая линейка включает модели Cat 428, 432, 434 и 444, которые пришли на смену машинам 428F2, 432F2, 434F2 и 444F2 соответственно. Машина 422F2 снимается с производства, а машина 426F2 остается без изменений. Новые экскаваторы-погрузчики Cat выпускаются на аналогичных модельных платформах по всей линии, что позволяет обеспечить единообразие компонентов и сходство в работе во всем диапазоне. Машины новой серии по-прежнему идут с надежными и отлично зарекомендовавшими себя двигателями Cat 3054C и C4.4. Все модели новой линейки экскаваторов-погрузчиков оснащены стандартным полным приводом с блокировкой заднего дифференциала для улучшения тяги на проблемных грунтах.

Новая четырехскоростная коробка передач с переключением под нагрузкой доступна в качестве опции на 428 и 434 и является стандартной на 432. Новая опция переключения скоростей позволяет оператору легче переключать передачи на ходу. 444 по-прежнему будет оснащаться полностью автоматической коробкой передач в стандартной комплектации.

Модели 432 и 444 в стандартной комплектации оснащены электрогидравлическим погрузчиком с низким усилием. Предусмотрены также средства управления экскаватором. С целью удовлетворения клиентских предпочтений стандартные механические элементы управления экскаватором на моделях 428 и 434 могут быть опционально модернизированы до современных.

Новые опциональные цилиндры стрелы доступны на 428 и 434, что на 25 процентов усиливает потенциал подъема стрелы, создавая условия для повышения эксплуатационных характеристик. Рабочие цилиндры стрелы являются стандартными для моделей 432 и 444.

Для повышения степени вовлеченности машины новая линия экскаваторов-погрузчиков Cat может быть оборудована на заводе или снабжена для установки на месте опциональными соединителями для погрузчиков-носителей Integrated Tool для быстрой смены рабочего инструмента.

Эти новые экскаваторы-погрузчики совместимы с навесным оборудованием серии F2, что избавляет от необходимости покупать новые навесное оборудование и снижает эксплуатационные расходы.

www.cat.com
 
 
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Компания Caterpillar представляет четыре новые модели экскаваторов-погрузчиков, разработчики которых исходили из истории успеха экскаваторов-погрузчиков Cat серии F2....
 
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