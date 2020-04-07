Экс-помощнику Косинца доверили разорвать круг проблем на Слуцком сахарорафинадном комбинате

Источник материала: Tut.by

Власти нашли замену четырем задержанным директорам сахарных заводов. Самая любопытная кадровая перестановка произошла на Слуцком сахарорафинадном комбинат. Однако уже понятно, что экс-помощнику главы Администрации президента придется решить ряд серьезных проблем.



Фото: sugar.by

Кто новый директор?

Последние 16 лет Слуцким сахарорафинадным комбинатом руководил Николай Прудник. Это один из аксакалов отрасли, проработал на предприятии около 40 лет. Под его руководством прошла модернизация комбината. Причем для этого были использованы собственные средства предприятия. По технико-экономическим показателям слуцкий комбинат входит в число лучших предприятий среди 83 заводов стран Таможенного союза.

— Вы знаете, что все это время завод работал с прибылью. Работники получали достойную зарплату, а вы как акционеры — хорошие дивиденды, — сказал Руслан Лемеш, главный инженер предприятия, на годовом собрании акционеров 26 марта (цитата по kurjer.info ). — Николай Павлович шел в ногу со временем. Под его руководством внедрялись самые передовые технологии. Он собрал крепкую и квалифицированную команду специалистов. Это руководитель с большой буквы — грамотный, профессиональный, прогрессивный. Говорят: незаменимых людей нет. Но прошло совсем немного времени, и весь коллектив прочувствовал, как не хватает Николая Павловича.

На днях власти назначили новым директором Слуцкого сахарорафинадного комбината, в котором контрольный пакет акций принадлежит государству, 37-летнего Александра Белого. Он работал в «Белресурсах», «Белстройматериалах», Минторге, Мингорисполкоме, «Амкодоре». Его карьера пошла на взлет после трудоустройства в Администрацию президента. В 2014 году Белый стал заместителем заведующего отделом организационного обеспечения главного организационного управления, а в 2015-м — помощником главы Администрации президента Александра Косинца. В 2017 году Александр Белый стал заместителем гендиректора по маркетингу Минского молочного завода № 1, а в 2018 году ему доверили столичный «Дрожжевой комбинат». Косинец уже почти три года является помощником президента.

Не лишним будет напомнить, что в ноябре 2019 года в Администрации президента обсуждали возможность закрытия дрожжевого комбината в Минске и его филиала в Ошмянах. Это было одним из условий инвестиций немецкой компании Uniferm в новый дрожжевой завод в Слуцке.

По итогам совещания пресс-служба президента сообщила, что к единому мнению прийти не удалось, каждый госорган видел ситуацию по-своему: одни предлагали объединить предприятия, другие — перепрофилировать минский комбинат, третьи считали возможным закрыть его, рассматривались и другие варианты. В итоге Лукашенко поручил мэру Минска Анатолия Сивака и губернатора Гродненской области Владимира Кравцова просчитать, исходя из государственных интересов, разные варианты развития событий.

Комбинат имеет прибыль, но и круг проблем

Согласно отчетности Слуцкого сахарорафинадного комбината, в 2019 году выручка компании составила 216 млн рублей, что на 51,8 млн рублей меньше, чем в 2018 году. При этом чистая прибыль снизилась с 13,1 млн до 10 млн рублей.





— 2019-й выдался нервным, сложным, напряженным, в первую очередь, из-за вопросов, связанных с экспансией российского сахара на белорусском рынке. Обвал цен на сахар на внешних рынках произошел в связи с его перепроизводством в России. Вследствие этого с сентября мы реализовывали сахар на экспорт с убытком. А чистая прибыль была заработана в первом полугодии, когда мы продавали сахар 2018 года, — пояснил акционерам глава набсовета Слуцкого сахарорафинадного комбината Осип Дапиро. — За сезон переработки свеклы 2019 года эта прибыль уменьшилась по сравнению с первым полугодием на треть. Причем сохранить с прибылью работу мы смогли только по трем основным причинам, не считая принятых мер по экономии средств и некоторого сокращения численности работников. То есть правительством были услышаны наши обращения по снижении цены на природный газ на 16%, была зафиксирована минимальная цена 1,5 рубля за 1 кг сахара на внутреннем рынке. В какой-то степени нам это помогло держаться.

По словам Дапиро, комбинат также значительно уменьшил выделение средств на капитальное строительство, сообщает kurjer.info .

Согласно отчетности, за год Слуцкий сахарорафинадный комбинат нарастил краткосрочные кредиты и займы с 72 млн до 118,7 млн рублей.

— Здесь видна явная тенденция, что мы берем все больше и больше кредитов. Вторая тенденция — то, что у нас нет долгосрочных кредитов. Они уменьшаются. Это тоже нехорошо. Не успел деньги взять, их уже надо отдавать, — считает Лемеш.

Что касается будущего, то перед слуцким заводом стоит ряд новых вызовов.

— Более 70% выработанного сахара из урожая свеклы 2019 года необходимо реализовать и в 2020 году. И уже два месяца этого года мы работаем с убытками, то есть цена сахара в России держится на очень низком уровне и вряд ли она будет увеличиваться, — отметил глава набсовета. — С началом переработки сахарного сиропа рентабельность от реализации сахара еще больше снизится, так как льготы на переработку свеклы на период переработки сиропа не распространяются. Цены на все закупаемые вспомогательные материалы, средства защиты растений, топливо растут. Необходимо в этом году быть готовыми к аналогичному перепроизводству сахара в России, как в прошлом году.





По словам Осипа Дапиро, сейчас (с учетом ожидаемого сахара от переработки накопленного сиропа) остатки сахара составляют около 160 тысяч тонн.

— Продавать более 30 тысяч тонн в месяц с большими убытками нереально. Куда девать сахар нового сезона? Какими средствами, не продав сахар, рассчитаться с банками по кредитам за свеклу прошлого года? Как получить кредиты под свеклу нового урожая, не имея возможности предоставить заводу обеспечения? Проблем — замкнутый круг, — констатировал он.

Это главная, но не единственная проблема, которая существенно влияет на состояние комбината.

— В 2019 году пришлось решать ряд вопросов, связанных с переданным в управление комбинату сельхозпредприятием «Преснаки» Копыльского района. На улучшение показателей работы этой сельхозорганизации, погашение накопленных ранее долгов, наведение порядка по всем направлениям деятельности с момента передачи в наше управление комбинат направил уже свыше 25 млн рублей, — отметил Осип Дапиро. — Я не говорю о повседневном контроле и помощи в организации работы, ремонте техники, капитальном строительстве, ремонте ферм. Сейчас заканчивается строительство нового комплекса для крупного рогатого скота в агрогородке Камень. Осталось не более 10% работ. Но опять же, нужны деньги на их завершение — не менее 1,6 млн рублей. И бросить стройку, не достроив ее чуть-чуть, наверное, тоже не поднимутся руки.

Лемеш также рассказал о планах по обновлению оборудования и про инновационный проект сушки жома. Это снизит себестоимость сахара.

— Лично я считаю, что главная цель на данный момент — это сохранить коллектив и команду для дальнейшей плодотворной работы и покорения новых вершин, — заявил главный инженер, исполнявший на тот момент обязанности директора комбината.

Впрягаться в данные вопросы сейчас предстоит Александру Белому.