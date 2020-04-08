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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Внутренний рынок Беларуси в апреле будет обеспечен нефтепродуктами в полном объеме Как отметил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, ведется работа как по альтернативным поставкам нефти, так и по поставкам сырья трубопроводным...

Как отметил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, ведется работа как по альтернативным поставкам нефти, так и по поставкам сырья трубопроводным транспортом из России. В данный момент идет контрактование по всем направлениям. Также в концерне отметили, что в ближайшее время ожидают очередную поставку азербайджанской нефти - 85 тысяч тонн.