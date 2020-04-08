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Внутренний рынок Беларуси в апреле будет обеспечен нефтепродуктами в полном объеме

08.04.2020 10:28 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Как отметил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, ведется работа как по альтернативным поставкам нефти, так и по поставкам сырья трубопроводным транспортом из России. В данный момент идет контрактование по всем направлениям. Также в концерне отметили, что в ближайшее время ожидают очередную поставку азербайджанской нефти - 85 тысяч тонн. 

 
 
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Как отметил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, ведется работа как по альтернативным поставкам нефти, так и по поставкам сырья трубопроводным...
 
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