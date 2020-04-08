«Теперь понятно». Если введут карантин, всем будут платить пособия? У ФСЗН хватит денег?

Источник материала: Tut.by

Предприятия и рынок труда ощущают последствия пандемии. Компании пытаются минимизировать расходы, чтобы дотянуть до восстановления спроса и полноценной работы отраслей экономики. Они отменяют выплаты премий, сокращают время работы сотрудников, отправляют их в отпуска. Чтобы не закрываться и не увольнять всех сотрудников, просят правительство их поддержать, например, перенести социальные выплаты в Фонд соцзащиты населения на более поздний срок. Разбираемся, что ждет в этом году ФСЗН и зависящих от него людей.

Бизнес просит отсрочку отчислений в ФСЗН. Не потеряю ли я из-за этого трудовой стаж? 34% из 35% положенных взносов наемных работников напрямую в ФСЗН перечисляют наниматели. То есть если на зарплаты сотрудников компания тратит 50 тысяч рублей, то еще 17 тысяч наниматель перечисляет в Фонд соцзащиты населения. Для бизнеса в условиях отсутствия доходов это существенные расходы. Поэтому бизнес хотел бы получить отсрочку и рассрочку отчислений в ФСЗН на 3−4 месяца. Отсрочка выплат в ФСЗН никак не скажется на большинстве работников, потому что они все равно будут уплачены и, скорее всего, уже в этом году. Сложности могут появиться у тех работников, которые готовы выйти на пенсию уже в этом году или в начале следующего. Вот для них могут быть важны отчисления за каждый месяц этого года. Если в отсутствие выплат взносов в ФСЗН им не будет идти стаж, то они могут попасть в пенсионную ловушку. Поэтому тут встает вопрос: как правительство будет учитывать подобные нюансы, если решение об отсрочке и рассрочке будут приняты.

Если бизнесу разрешат не платить налоги и взносы, это же плохо для бюджета Это как посмотреть. Речи о полной отмене налогов и других выплат государству не идет. Вопрос в том, чтобы организациям разрешили заплатить все положенное через несколько месяцев, когда они снова начнут зарабатывать. В этом случае в ближайшие один или несколько месяцев налоговые доходы бюджета сократятся, но недоплата компенсируется после так называемых налоговых каникул. То же касается платежей в Фонд соцзащиты населения, наниматели внесут выплаты за апрель, например, в октябре-декабре. То есть и бюджет, и ФСЗН получат положенные деньги, но с отсрочкой. Если сейчас не помочь компаниям на время сократить расходы, то часть из них может закрыться. В этом случае бюджет не будет получать налоги от прекративших деятельность компаний. А ФСЗН недосчитается социальных выплат на уволенных работников. «Есть у нас булочная, куда люди перестали ходить [во время пандемии]. Если сейчас поддержать ее на плаву так, чтобы через 1−2 месяца она не закрылась, и работники не были уволены, то эта булочная начнет работать в тот же день, когда в мире закончится пандемия. Если не помочь ей сейчас, то булочная закрывается, работники увольняются. И когда закончится пандемия, потребуется какое-то время, чтобы организовать новый бизнес», приводит пример старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский. Думая не о сегодняшнем дне, а хотя бы на полгода-год вперед, становится понятным, что поддержка компаний оказывается выгодной для экономики, бюджета и даже Фонда соцзащиты населения. Именно поэтому правительство разработало комплекс мер, которые бы поддержали экономику (и компании) в ближайшие непростые месяцы.

Люди пишут петиции за введение карантина. Что тогда случится с зарплатами и пенсиями? Здесь есть несколько важных моментов. Если в Беларуси введут карантин, это значит, что люди фактически не будут работать. Маловероятно, что наниматели продолжат платить им зарплаты. Если компания ничего не производит и не продает, у нее нет доходов, чтобы платить работникам. А если не платятся зарплаты, то не платятся и взносы в ФСЗН. В одних странах во время карантина государство помогает компаниям, чтобы они платили своим работникам если не всю, то хотя бы часть зарплаты. В других — людей поддерживают напрямую из бюджетных денег. В Беларуси нет возможности поддерживать доходы в условиях неработающей экономики. В то же время карантин перечислен в списке случаев, когда выплачивается больничный, следует из положения Совмина о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности (больничного) и по беременности и родам. То есть, если в стране вводится карантин, то работникам, которые вынуждены его соблюдать, выплачиваются больничные из ФСЗН. Это подтверждают юристы. «При этом очевидно, что одновременная официальная отправка на карантин всех работников страны потребует выплат, значительно превышающих бюджет фонда», считают они. Государство однозначно не оставит пенсионеров без пенсий. А как помогать тем, кто останется без работы или будет долго находиться на больничных, предстоит решить профильным ведомствам. Сейчас, к примеру, людям, которые находятся под наблюдением медиков из-за вероятности быть переносчиками вируса, оформляют больничные. Но пока президент настаивает на том, чтобы не вводить в Беларуси карантин.

Как вообще кризис скажется на ФСЗН? Доходы бюджета, а вместе с ним и ФСЗН, в 2020 году, скорее всего, будут ниже, чем планировалось. Это неизбежные последствия кризиса. Так как в марте большинство предприятий работало в штатном режиме, то за тот месяц если и будет ухудшение по социальным выплатам в ФСЗН, то небольшое. Но уже апрель может показать другую картину. Одни организации предпринимают превентивные меры, ожидая снижения своей экономической деятельности, другие уже ощутили снижение результатов, а третьи вообще временно приостановили работу. Как признаются сами предприниматели, они минимизируют выплаты премий, некоторых работников отправляют в неоплачиваемые отпуска, кому-то снижают нагрузку. Как следствие уменьшается зарплатный фонд организаций, что влечет за собой сокращение поступлений в ФСЗН, объясняет Лев Львовский. Но даже если ФСЗН в этом году не наполнится, как это было запланировано, «нам не впервой компенсировать дефицит ФСЗН из бюджета», отмечает эксперт BEROC.

Но в начале года сообщали о профиците бюджета ФСЗН… Бюджет ФСЗН на 2020 год запланирован с профицитом в 237 млн рублей, говорится в законе «О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2020 год». Но среди доходов бюджета ФСЗН значатся около 2 млрд рублей субвенций из республиканского бюджета. Бюджетная поддержка поступает в ФСЗН не первый год. И размер перечисленных в фонд сумм с каждым годом растет. На этот год размер доходов, с учетом помощи из бюджета, запланирован в размере 17,2 млрд рублей, а расходов — 16,96 млрд. Без субвенций из бюджета доходов самого ФСЗН в размере 15,2 млрд рублей не хватило бы для обеспечения людей пенсиями и социальными выплатами.

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