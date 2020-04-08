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Ноу-хау белорусского земледелия проходят испытания в Дзержинском районе
08.04.2020 14:00 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTИнновационные разработки в сфере сельского хозяйства должны увеличить урожай, при этом снизив затраты благодаря технологии точного земледелия. Среди них беспилотный летательный аппарат, который позволяет с высоты птичьего полета понять, каких удобрений не хватает в почве, самоходный опрыскиватель, а также одна из последних разработок МТЗ. Под капотом 450 лошадиных сил. Тяговые характеристики 8-го класса. Благодаря этому машину можно использовать в самых сложных условиях.
Александр Тямчик, главный агроном ОАО "Крутогорье-Петковичи": "На данном тракторе установлена система GPS-навигации, которая нам позволяет более точно и рационально использовать ширину захвата всех имеющихся в нашем хозяйстве посевных и предпосевных и почвообрабатывающих орудий, что приводит к экономии не только энергоресурсов, но и самих запчастей и приводит к снижению себестоимости продукции".
Подробнее об эволюции агропромышленного комплекса, перспективах отечественной селекции и грамотном бизнес-партнерстве в сфере сельского хозяйства расскажем в проекте Агентства теленовостей
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Инновационные разработки в сфере сельского хозяйства должны увеличить урожай, при этом снизив затраты благодаря технологии точного земледелия. Среди них...
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