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Ноу-хау белорусского земледелия проходят испытания в Дзержинском районе

08.04.2020 14:00 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Инновационные разработки в сфере сельского хозяйства должны увеличить урожай, при этом снизив затраты благодаря технологии точного земледелия. Среди них беспилотный летательный аппарат, который позволяет с высоты птичьего полета понять, каких удобрений не хватает в почве, самоходный опрыскиватель, а также одна из последних разработок МТЗ. Под капотом  450 лошадиных сил. Тяговые характеристики 8-го класса. Благодаря этому машину можно использовать в самых сложных условиях.

Александр Тямчик, главный агроном ОАО "Крутогорье-Петковичи": "На данном тракторе установлена система GPS-навигации, которая нам позволяет более точно и рационально использовать ширину захвата всех имеющихся в нашем хозяйстве посевных и предпосевных и почвообрабатывающих орудий, что приводит к экономии не только энергоресурсов, но и самих запчастей и приводит к снижению себестоимости продукции".

Подробнее об эволюции агропромышленного комплекса, перспективах отечественной селекции и грамотном бизнес-партнерстве в сфере сельского хозяйства расскажем в проекте Агентства теленовостей "На контроле Президента" сегодня вечером после "Панорамы".

 
Теги: Новости
 
 
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Инновационные разработки в сфере сельского хозяйства должны увеличить урожай, при этом снизив затраты благодаря технологии точного земледелия. Среди них...
 
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