Предприятия хотят помочь медикам, но есть нюансы. Как оформить помощь правильно?

Источник материала: Tut.by

Во время пандемии COVID-19 многие компании и физические лица хотят и могут помочь белорусским медикам в их нелегкой борьбе. В сети мгновенно появилось множество инициатив по сбору средств и активизации совместных усилий. Юристы Arzinger Law Offices решили разъяснить основные положения того, как оказать и правильно оформить помощь медикам.

Если вы резидент Республики Беларусь, то у вас есть две опции, как можно помочь.

1. Необходимо решить, что предоставляется в качестве помощи:

а) если денежные средства, в том числе в иностранной валюте, работы, услуги, то заключается договор предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи. Для этого можно либо воспользоваться типовой формой , утвержденной Совмином. Эта же опция может использоваться для передачи имущественных прав, включая исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, но для этих вещей «эффективней» использовать договор пожертвования.

На сайте Министерства здравоохранения размещены реквизиты для перечисления денежных средств в порядке оказания безвозмездной (спонсорской) помощи: — расчетный счет в белорусских рублях: BY29AKBB36429000000800000000 В ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК: AKBBBY2X УНП: 190 263 723; — расчетный счет в евро: BY93AKBB36429000003150000000 В ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК: AKBBBY2X УНП: 190 263 723. Контактное лицо по вопросам заключения договора — главный бухгалтер государственного учреждения «Республиканский центр организации медицинского реагирования», Малиновская Светлана Владимировна, тел. 8 (017) 360 49 35, 8 (029) 677 95 45.

б) если передаются вещи или права, в том числе имущественные права, в общеполезных целях — заключается договор пожертвования. Такой договор также необходимо заключить, если передается имущество, т.к. законодательство не относит к безвозмездной (спонсорской) помощи передачу имущества в государственную собственность.

2. Учитываем особенности заключение договоров

а) безвозмездная (спонсорская) помощь предоставляется на определенные цели.

Законодательство содержит перечень таких целей: создание и укрепление материально-технической базы, приобретение организациями здравоохранения изделий медицинского назначения, медицинской техники, оказание медицинской помощи гражданам Республики Беларусь, содействие деятельности в области охраны здоровья населения и пропаганды здорового образа жизни, поддержка организаций, осуществляющих социальную защиту населения, проведение научных исследований в рамках государственных научно-исследовательских программ.

Например, в договоре можно предусмотреть следующую формулировку: приобретение организациями здравоохранения лекарственных средств.

Учтите, что по такому договору получатель безвозмездной (спонсорской) помощи (за исключением получателей — физлиц) должен предоставить отчет о ее целевом использовании спонсорской помощи.

б) договор пожертвования можно заключить с конкретными субъектами и организациями здравоохранения и образования в их числе.

Также пожертвования могут делаться конкретным гражданам, учреждениям социального обслуживания, другим аналогичным организациям, благотворительным, научным организациям, фондам, организациям культуры и иным организациям, осуществляющим культурную деятельность, общественным, религиозным и другим некоммерческим организациям, а также Республике Беларусь и ее административно-территориальным единицам.

Важно: юридические лица, принимающие пожертвование, для использования которого в договоре установлено определенное назначение, должны вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества.

Итог: что выбрать резиденту

Выбор зависит от предмета помощи. Если это денежные средства — заключаем договор безвозмездной (спонсорской) помощи, если это имущество (например, оборудование или медицинские изделия) — договор пожертвования, если имущественные права — можно любой из этих договоров.

Определенные особенности возникают, если помощь оказывается нерезидентом

1. если вы нерезидент, заключается договор о предоставлении иностранной безвозмездной помощи.

Под нерезидентом понимаются: иностранные государства, международные и иностранные организации, граждане Республики Беларусь, которые постоянно проживают за пределами страны, иностранные граждане и лица без гражданства, не имеющие разрешения на постоянное проживание в Беларуси, а также иностранные анонимные жертвователи.

Важно: представительства иностранных организаций в Беларуси представляют интересы иностранных спонсоров, поэтому помощь, поступающая белорусским субъектам непосредственно от представительств иностранных организаций — это иностранная безвозмездная помощь.

2. Что можно передать по такому договору

Денежные средства, имущество на безвозмездной основе, в том числе денежные средства, взносы иностранных учредителей (членов) некоммерческих организаций, беспроцентные займы, предоставляемые нерезидентами, товары (имущество).

При этом не имеет значения, предоставляются денежные средства и имущество в собственность или во временное пользование (владение).

3. Кому можно передать

Физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам и госорганам Республики Беларусь.

4. Какие есть особенности

- т.к. такая помощь предоставляется на определенные законодательством цели (ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения научных исследований, разработок, обучения, а также реализации научно-исследовательских программ и т.д.), необходимо это указать в договоре. Например: оказания медицинской помощи;

— если компания принимает помощь в виде товаров (имущества), необходимо 1) создать комиссию для приемки решением (распоряжением) руководителя; 2) осуществить приемку комиссией в присутствии представителя местного исполнительного и распорядительного органа; 3) по результатам приемки составить акт приемки помощи по установленной форме;

— если компания или индивидуальный предприниматель получают помощь в виде денежных средств, необходимо открыть в банке благотворительный счет;

— по общему правилу полученную помощь необходимо зарегистрировать в Департаменте по гуманитарной деятельности Управления делами президента. Для этого необходимо составить соответствующее заявление и приложить определенные документы (документ, подтверждающий внесение (зачисление, поступление) помощи в виде денежных средств, в том числе в иностранной валюте, на благотворительный счет в банке Республики Беларусь, копия документа, подтверждающего отправление (предоставление) товаров (имущества) получателю с указанием их наименования, количества и стоимости, а также копия этого документа, переведенного на один из государственных языков Республики Беларусь и т.д.);

— субъекты хозяйствования, получившие помощь в виде денежных средств, представляют отчет об их целевом использовании.

Важно: при предоставлении иностранной безвозмездной помощи должны соблюдать большой перечень требований в зависимости от вида помощи, за которые установлена ответственность. Поэтому рекомендуется привлекать юристов для сопровождения таких сделок.