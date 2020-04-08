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Предприятия хотят помочь медикам, но есть нюансы. Как оформить помощь правильно?
08.04.2020 12:58 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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Если вы резидент Республики Беларусь, то у вас есть две опции, как можно помочь.
1. Необходимо решить, что предоставляется в качестве помощи:
а) если денежные средства, в том числе в иностранной валюте, работы, услуги, то заключается договор предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи. Для этого можно либо воспользоваться
б) если передаются вещи или права, в том числе имущественные права, в общеполезных целях — заключается договор пожертвования. Такой договор также необходимо заключить, если передается имущество, т.к. законодательство не относит к безвозмездной (спонсорской) помощи передачу имущества в государственную собственность.
2. Учитываем особенности заключение договоров
а) безвозмездная (спонсорская) помощь предоставляется на определенные цели.
Законодательство содержит перечень таких целей: создание и укрепление материально-технической базы, приобретение организациями здравоохранения изделий медицинского назначения, медицинской техники, оказание медицинской помощи гражданам Республики Беларусь, содействие деятельности в области охраны здоровья населения и пропаганды здорового образа жизни, поддержка организаций, осуществляющих социальную защиту населения, проведение научных исследований в рамках государственных научно-исследовательских программ.
Например, в договоре можно предусмотреть следующую формулировку: приобретение организациями здравоохранения лекарственных средств.
Учтите, что по такому договору получатель безвозмездной (спонсорской) помощи (за исключением получателей — физлиц) должен предоставить отчет о ее целевом использовании спонсорской помощи.
б) договор пожертвования можно заключить с конкретными субъектами и организациями здравоохранения и образования в их числе.
Также пожертвования могут делаться конкретным гражданам, учреждениям социального обслуживания, другим аналогичным организациям, благотворительным, научным организациям, фондам, организациям культуры и иным организациям, осуществляющим культурную деятельность, общественным, религиозным и другим некоммерческим организациям, а также Республике Беларусь и ее административно-территориальным единицам.
Важно: юридические лица, принимающие пожертвование, для использования которого в договоре установлено определенное назначение, должны вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества.
Итог: что выбрать резиденту
Выбор зависит от предмета помощи. Если это денежные средства — заключаем договор безвозмездной (спонсорской) помощи, если это имущество (например, оборудование или медицинские изделия) — договор пожертвования, если имущественные права — можно любой из этих договоров.
Определенные особенности возникают, если помощь оказывается нерезидентом
1. если вы нерезидент, заключается договор о предоставлении иностранной безвозмездной помощи.
Под нерезидентом понимаются: иностранные государства, международные и иностранные организации, граждане Республики Беларусь, которые постоянно проживают за пределами страны, иностранные граждане и лица без гражданства, не имеющие разрешения на постоянное проживание в Беларуси, а также иностранные анонимные жертвователи.
Важно: представительства иностранных организаций в Беларуси представляют интересы иностранных спонсоров, поэтому помощь, поступающая белорусским субъектам непосредственно от представительств иностранных организаций — это иностранная безвозмездная помощь.
2. Что можно передать по такому договору
Денежные средства, имущество на безвозмездной основе, в том числе денежные средства, взносы иностранных учредителей (членов) некоммерческих организаций, беспроцентные займы, предоставляемые нерезидентами, товары (имущество).
При этом не имеет значения, предоставляются денежные средства и имущество в собственность или во временное пользование (владение).
3. Кому можно передать
Физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам и госорганам Республики Беларусь.
4. Какие есть особенности
- т.к. такая помощь предоставляется на определенные законодательством цели (ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения научных исследований, разработок, обучения, а также реализации научно-исследовательских программ и т.д.), необходимо это указать в договоре. Например: оказания медицинской помощи;
— если компания принимает помощь в виде товаров (имущества), необходимо 1) создать комиссию для приемки решением (распоряжением) руководителя; 2) осуществить приемку комиссией в присутствии представителя местного исполнительного и распорядительного органа; 3) по результатам приемки составить акт приемки помощи по установленной форме;
— если компания или индивидуальный предприниматель получают помощь в виде денежных средств, необходимо открыть в банке благотворительный счет;
— по общему правилу полученную помощь необходимо зарегистрировать в Департаменте по гуманитарной деятельности Управления делами президента. Для этого необходимо составить соответствующее заявление и приложить определенные документы (документ, подтверждающий внесение (зачисление, поступление) помощи в виде денежных средств, в том числе в иностранной валюте, на благотворительный счет в банке Республики Беларусь, копия документа, подтверждающего отправление (предоставление) товаров (имущества) получателю с указанием их наименования, количества и стоимости, а также копия этого документа, переведенного на один из государственных языков Республики Беларусь и т.д.);
— субъекты хозяйствования, получившие помощь в виде денежных средств, представляют отчет об их целевом использовании.
Важно: при предоставлении иностранной безвозмездной помощи должны соблюдать большой перечень требований в зависимости от вида помощи, за которые установлена ответственность. Поэтому рекомендуется привлекать юристов для сопровождения таких сделок.
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Во время пандемии COVID-19 многие компании и физические лица хотят и могут помочь белорусским медикам в их нелегкой борьбе. В сети мгновенно появилось множество...
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