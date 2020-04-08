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В Брестской области приступили к севу кукурузы и свеклы

08.04.2020 13:04 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси начался сев кукурузы. Первыми в Брестской области к этим работам приступили в "Беловежском". Это одно из крупнейших хозяйств региона - 18 800 гектаров пахотных земель. По словам аграриев, погода позволила выйти в поля раньше обычного. Температурный столбик находится у отметки около 20 градусов. Чтобы соблюсти все технологии, делать нужно все быстро, пока земля держит влагу.

Владимир Кожушко, механизатор ОАО "Беловежский": "Такая  погода, засуха практически! Поэтому стараемся быстрее посеять, пока влага в почве есть. Работаем весь световой день: с восьми утра и до восьми-девяти вечера".

Начали в "Беловежском" сеять и свеклу. В этом году под культуру отведено 260 гектаров. Если позволит погода, работы завершат за неделю.

 
 
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В Беларуси начался сев кукурузы. Первыми в Брестской области к этим работам приступили в "Беловежском". Это одно из крупнейших хозяйств региона - 18 800 гектаров...
 
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