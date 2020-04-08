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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Брестской области приступили к севу кукурузы и свеклы В Беларуси начался сев кукурузы. Первыми в Брестской области к этим работам приступили в "Беловежском". Это одно из крупнейших хозяйств региона - 18 800 гектаров...

В Беларуси начался сев кукурузы. Первыми в Брестской области к этим работам приступили в "Беловежском". Это одно из крупнейших хозяйств региона - 18 800 гектаров пахотных земель. По словам аграриев, погода позволила выйти в поля раньше обычного. Температурный столбик находится у отметки около 20 градусов. Чтобы соблюсти все технологии, делать нужно все быстро, пока земля держит влагу.Начали в "Беловежском" сеять и свеклу. В этом году под культуру отведено 260 гектаров. Если позволит погода, работы завершат за неделю.