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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сев ранних яровых культур продолжается Аграрии центрального региона завершают сев ранних яровых культур с учетом климатических особенностей нынешнего сезона. Так, в агрокомбинате "Ждановичи", чтобы...

Аграрии центрального региона завершают сев ранних яровых культур с учетом климатических особенностей нынешнего сезона. Так, в агрокомбинате "Ждановичи", чтобы почва не пересыхала, еще в начала марта на полях "закрыли влагу". Технологическая операция позволила удержать водный баланс в грунте - к семенам беспрепятственно сможет поступать кислород и тепло. На этих территориях сейчас высевают ячмень. Чтобы провести сев в максимально короткие сроки, и при этом не нарушая технологий, работают на высокопроизводительных сеялках. Такая машина за день может обработать более сотни гектаров.Раньше срока в этом году начнут сев кукурузы - культуры, максимально устойчивой к засухе. Начать работы можно, как только почва прогреется до необходимой температуры. Агрокарту в хозяйстве также пересмотрели и площади под кукурузу увеличили, учитывая высокую ценность кормов.Большое внимание в хозяйстве придают и выращиванию овощей - в теплицах уже набирает силу ранняя капуста отечественных сортов.