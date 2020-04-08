МАЗ снизил продажи техники в Украине, но сохранил лидерство по продажам грузовиков

Источник материала: Tut.by

По данным Ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром», по итогам марта МАЗ стал одним из лидеров по динамике уменьшения реализации коммерческих автомобилей на местном рынке. На самом МАЗе считают некорректной статистику украинской организации, подчеркивая, что по итогам первого квартала МАЗ сохраняет лидерство в своем сегменте в Украине.

Как следует из данных «Укравтопрома», за март был зарегистрирован всего 21 новый автомобиль МАЗ. Это на 71,6% меньше, чем было в аналогичном периоде прошлого года.

Падали продажи белорусской техники и в первые два месяца текущего года (соответственно, на 5,2% и 5,1%). Тем не менее, по итогам первого квартала 2020 года белорусскому производителю пока удалось удержать за собой шестое место в рейтинге поставщиков коммерческих среднетоннажных автомобилей (СV) в Украину. МАЗ обгоняет Citroen и Volkswagen и не безнадежно отстает от Ford и Mercedes-Benz.

Всего, по данным «Укравтопрома», в первом квартале 2020 года было зарегистрировано 2 135 единиц техники, что на 16% меньше, чем годом ранее.

Топ-10 крупнейших поставщиков коммерческой техники в Украину в 1 квартале 2020г.

№ Производитель Число регистраций новой техники в 1 квартале 2020г. 1 FIAT 422 2 Renault 378 3 Peugeot 220 4 Mercedes-Benz 166 5 Ford 164 6 МАЗ 150 7 Citroen 117 8 Volkswagen 110 9 MAN 77 10 Iveco 54

Данные: «Укравтопром»

Как отметили в комментарии TUT.BY на МАЗе, статистика портала «Укравтопром» «не отражает в полной мере фактического состояния продаж автотехники на украинском рынке за 1 квартал 2020 года». Дело в том, что «Укравтопром» учитывает все сегменты коммерческих автомобилей, а белорусский производитель на рынок Украины поставляет в основном грузовые автомобили полной массой свыше 10 тонн.

Согласно анализа данного сегмента, сделанного другим украинским ресурсом Auto-consulting.ua, в нем в первом квартале МАЗ продал 125 автомобилей. Это меньше на 39,2%, чем было в 1 квартале 2019 года, но у его конкурентов показатели хуже. Поэтому белорусский производитель сумел сохранить здесь первое место и долю на рынке (23,6%). Вслед за ним расположились MAN (72 единицы, падение на 18,18%), Mercedes-Benz (47 единиц, падение 58,04%), Ford (45 единиц, минус 32,84%) и Scania (38 единиц, минус 30,91%).

В целом, по данным Autoconsulting.ua, по итогам 1 квартала 2020 года рынок новых грузовых автомобилей в Украине составил 530 единиц, что на 39,08% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года.