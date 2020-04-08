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Переоборудования с энтузиазмом ждут и работники фермы.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экофуд! Фермер-новатор увеличивает масштаб производства Центр развития козоводства в Минской области. Под Дзержинском директор племенной козьей фермы планирует получать ежегодно тысячу тонн полезного молока....

Центр развития козоводства в Минской области. Под Дзержинском директор племенной козьей фермы планирует получать ежегодно тысячу тонн полезного молока. Амбициозный проект Дмитрий Крылов реализует до конца года. Просторные ангары на полторы тысячи голов уже готовы, сейчас ведется строительство автоматизированного доильного комплекса.Так называемая карусель сможет одновременно обслуживать 500 животных. А старое здание фермы будет переоборудовано под мини-завод. С фермером-новатором встретиласьХозяйка фермы Галина Крылова знает буквально каждого своего питомца. Под ее пристальным вниманием эти ручные козлята регулярно получают еду - лакомятся по пять раз в неделю. Через некоторое время маленькие постояльцы из уютных яслей переедут в более просторные боксы.Хозяева фермы решили увеличить масштаб своего производства и замахнулись на амбициозный проект. Центр развития козоводства планируют открыть уже в конце года. Единственный такой в нашей стране! Современные апартаменты для размещения трех тысяч коз уже готовы. Сейчас ведется строительство автоматизированного доильного комплекса. Так называемая карусель сможет одновременно обслужить полтысячи животных.И если в 2019 году в этом доильном комплексе получили 260 тонн молока, то в этом году планируют выйти на 300, а с новым центром развития цифра увеличится втрое и достигнет тысячу тонн в год.Кстати, старое здание фермы также модернизируют и превратят в мини-завод, где смогут в сутки перерабатывать пять тонн молока. Именно в козьем - меньше лактозы и значительно больше витаминов. Попробовать полезную продукцию можно во всех крупных магазинах столицы. На прилавках козий камамбер, пармезан, йогурты с ягодами, творог. Более трети экопродукции органического хозяйства отправляется в Россию.