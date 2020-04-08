ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Экофуд! Фермер-новатор увеличивает масштаб производства

08.04.2020 17:04 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Центр развития козоводства в Минской области. Под Дзержинском директор племенной козьей фермы планирует получать ежегодно тысячу тонн полезного молока. Амбициозный проект Дмитрий Крылов реализует до конца года. Просторные ангары на полторы тысячи голов уже готовы, сейчас ведется строительство автоматизированного доильного комплекса. 

Так называемая карусель сможет одновременно обслуживать 500 животных. А старое здание фермы будет переоборудовано под мини-завод. С фермером-новатором встретилась Юлия Токарь.

Хозяйка фермы Галина Крылова знает буквально каждого своего питомца. Под ее пристальным вниманием эти ручные козлята регулярно получают еду - лакомятся по пять раз в неделю. Через некоторое время маленькие постояльцы из уютных яслей переедут в более просторные боксы. 

Хозяева фермы решили увеличить масштаб своего производства и замахнулись на амбициозный проект. Центр развития козоводства планируют открыть уже в конце года. Единственный такой в нашей стране! Современные апартаменты для размещения трех тысяч коз уже готовы. Сейчас ведется строительство автоматизированного доильного комплекса. Так называемая карусель сможет одновременно обслужить полтысячи животных. 

Переоборудования с энтузиазмом ждут и работники фермы.


И если в 2019 году в этом доильном комплексе получили 260 тонн молока, то в этом году планируют выйти на 300, а с новым центром развития цифра увеличится втрое и достигнет тысячу тонн в год.

Кстати, старое здание фермы также модернизируют и превратят в мини-завод, где смогут в сутки перерабатывать пять тонн молока. Именно в козьем - меньше лактозы и значительно больше витаминов. Попробовать полезную продукцию можно во всех крупных магазинах столицы. На прилавках козий камамбер, пармезан, йогурты с ягодами, творог. Более трети экопродукции органического хозяйства отправляется в Россию. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Центр развития козоводства в Минской области. Под Дзержинском директор племенной козьей фермы планирует получать ежегодно тысячу тонн полезного молока....
 
Новости дня
Новости экономики
 
МАЗ снизил продажи техники в Украине, но сохранил лидерство по продажам грузовиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

07.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
08.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика