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ЕС намерен выделить Беларуси около 60 миллионов евро
09.04.2020 11:26 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTЕС намерен выделить Беларуси около 60 миллионов евро для оказания экономической поддержки системе здравоохранения и обществу. Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель.
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ЕС намерен выделить Беларуси около 60 миллионов евро для оказания экономической поддержки системе здравоохранения и обществу. Об этом заявил вице-президент...
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