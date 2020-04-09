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Депутатов в Овальном зале рассадили: теперь они сидят по одному

09.04.2020 11:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Депутатов Палаты представителей, заседающих в Овальном зале Дома правительства, рассадили и теперь они сидят по одному. Фотографию у себя в Facebook опубликовал депутат Олег Гайдукевич.


Слева — заседание Палаты представителей 2 апреля, справа- 9 апреля. Фото: Лилия Ананич, Олег Гайдукевич

На открытии весенней сессии 2 апреля депутаты традиционно сидели по двое, а через неделю, 9 апреля, депутатов рассадили.

На то, что 110 человек сидят без масок и слишком близко в одном помещении более двух часов, журналисты обратили внимание еще неделю назад. На вопросы журналистов, почему депутаты хотя бы не следуют рекомендации ВОЗ выдерживать дистанцию в минимум 1 метр, депутаты отвечали, что все меры предосторожности соблюдаются на входе в Палату представителей: всем визитерам измеряют температуру, в здании висят санитайзеры для обработки рук.

Но через неделю в Палате представителей, видимо, решили прислушаться и к рекомендациям ВОЗ о соблюдении дистанции.

 
 
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На открытии весенней сессии парламента 2 апреля депутаты традиционно сидели по двое. Через неделю их рассадили.
 
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