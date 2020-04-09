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Беларусь добивается пересмотра цены на поставку российского газа в 2020 году

09.04.2020 15:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь инициировала перед российской энергетической компанией «Газпром» вопрос о пересмотре цен на поставляемый природный газ в 2020 году, сообщил 9 апреля на заседании Палаты представителей министр энергетики Владимир Каранкевич, пишет БелаПАН.


Фото: Reuters

Чиновник представлял депутатам проект закона «О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительствами Республики Беларусь и Российской Федерации о порядке формирования цен и тарифов при поставке природного газа и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Беларуси, от 25 ноября 2011 года».

Каранкевич напомнил, что упомянутый протокол был подписан 2 марта «по результатам неоднократных переговоров на уровне глав государств и правительств Беларуси и России». С белорусской стороны его подписал посол в РФ Владимир Семашко, с российской — министр энергетики Александр Новак.

«Протокол продлевает на 2020 год порядок установления цены на газ для Республики Беларусь, действовавший в 2018 и 2019 годах, — отметил глава Минэнерго. — В соответствии с ним цена на газ для Беларуси определяется в протоколе между правительством Беларуси и ПАО „Газпром“. Соответствующий протокол с ПАО „Газпром“ был подписан 14 февраля 2020 года. Протокол с ПАО „Газпром“ предусматривает, что в 2020 году цена на газ для Беларуси будет формироваться как произведение цены на газ, рассчитанной в соответствии с частями 1 и 6 статьи 3 соглашения о ценах на газ от 2011 года, на понижающий коэффициент, размер которого должен обеспечивать цену на газ в 2020 году на уровне 127 долларов за тысячу кубометров».

Каранкевич обратил внимание на то, что в случае неподписания межправительственного протокола и протокола с ПАО «Газпром» цена на природный газ для Беларуси «рассчитывалась бы без применения понижающего коэффициента и могла составить с 1 января 2020 года около 150 долларов за тысячу кубометров».

«В настоящее время прослеживается ярко выраженная динамика снижения мировых цен на энергетические ресурсы, в том числе на природный газ. В данных обстоятельствах белорусской стороной инициирован перед ПАО „Газпром“ вопрос о пересмотре цены на поставляемый в 2020 году в Беларусь природный газ. В качестве одного из механизмов пересмотра предложена возможность покупки определенных объемов газа на биржевых площадках по конкурентным ценам. При этом существенные условия реализации данного механизма будут предметом предстоящих переговоров с российской стороной», — подчеркнул министр энергетики Беларуси.

5 апреля в интервью телеканалу СТВ посол России Дмитрий Мезенцев заявил, что, несмотря на снижение мировых цен на газ, цены на его поставки в Беларусь пересмотрены не будут, потому что «раз подписано соглашение — оно должно исполняться». При этом он не исключил, что договоренности могут быть пересмотрены на переговорах.

 
 
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«В настоящее время прослеживается ярко выраженная динамика снижения мировых цен на энергетические ресурсы, в том числе на природный газ. В данных обстоятельствах...
 
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