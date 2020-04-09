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«Минскому молочному заводу № 1» подыскали нового руководителя
09.04.2020 13:38 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У ОАО «Минский молочный завод № 1» — управляющая компания холдинга «Первый молочный» сменился гендиректор. Это решение было одобрено руководством Миноблисполкома, который курирует холдинг.
Последние 2,5 года предприятием руководил Андрей Ермалицкий. Контракт с ним расторгнут «по соглашению сторон», подтвердили TUT.BY на предприятии.
На смену Андрею Ермалицкому пришел Дмитрий Главинский. Осенью 2019 года он
Согласно данным ММЗ № 1, предприятие нарастило экспорт с 55,3 млн долларов в 2017 году до 88,4 млн долларов в 2019 году. Средняя зарплата на заводе выросла с 1036 рублей до 1436 рублей.
В 2019 году Минский завод стал управляющей компанией холдинга «Первый молочный», присоединив Молодечненский молочный комбинат, который
Холдинг вышел на второе место в стране по производству цельномолочной продукции. По объему переработки молока «Первый молочный» занимает 4-е место, немного уступая могилевской «Бабушкиной крынке».
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Последние 2,5 года предприятием руководил Андрей Ермалицкий. Контракт с ним расторгнут «по соглашении сторон», подтвердили TUT.BY на предприятии.
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