«Минскому молочному заводу № 1» подыскали нового руководителя

Источник материала: Tut.by

У ОАО «Минский молочный завод № 1» — управляющая компания холдинга «Первый молочный» сменился гендиректор. Это решение было одобрено руководством Миноблисполкома, который курирует холдинг.



Андрей Ермалицкий. Фото: журнал «Директор»

Последние 2,5 года предприятием руководил Андрей Ермалицкий. Контракт с ним расторгнут «по соглашению сторон», подтвердили TUT.BY на предприятии.

На смену Андрею Ермалицкому пришел Дмитрий Главинский. Осенью 2019 года он покинул кресло руководителя холдинга «Бабушкина крынка», где проработал чуть более 2,5 года. До этого был первым заместителем гендиректора «Белрыбы». Известно также, что Главинский играет в хоккей за команду Оперативно-аналитического центра «Айчына».

Согласно данным ММЗ № 1, предприятие нарастило экспорт с 55,3 млн долларов в 2017 году до 88,4 млн долларов в 2019 году. Средняя зарплата на заводе выросла с 1036 рублей до 1436 рублей.

В 2019 году Минский завод стал управляющей компанией холдинга «Первый молочный», присоединив Молодечненский молочный комбинат, который объединяет заводы в Молодечно, Воложине, Вилейке и Нарочи.

Холдинг вышел на второе место в стране по производству цельномолочной продукции. По объему переработки молока «Первый молочный» занимает 4-е место, немного уступая могилевской «Бабушкиной крынке».