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Белорусского бензина стало больше, дизеля - меньше. Украинский рынок топлива начал сжиматься
09.04.2020 15:50 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В первом квартале 2020 года баланс рынка нефтепродуктов Украины начал снижение, которое будет прогрессировать в связи с введением карантина,
— Если в І квартале наблюдалось только снижение потребления дизтоплива и преимущественно в промышленном сегменте из-за замедления темпов роста экономики, то во втором квартале снижение потребления ускорится и распространится на все марки нефтепродуктов в связи с карантином. Мы ожидаем, что продажи моторных топлив снизятся минимум на 20−30% и будут зависеть от протекания эпидемии», — заявил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.
По данным компании, белорусские НПЗ из-за ограниченных поставок российского сырья в январе-марте снизили отгрузки дизтоплива в Украину на 45%, до 267 тыс. тонн, а их доля в балансе рынка упала с 35 до 19%. При этом Беларусь нарастила поставки бензина в Украину на 12% и увеличила долю рынка с 31 до 35%.
Стоит сказать, что на днях белорусский бензин после перерыва с конца 2018 года вернулся в Россию. «Белорусская нефтяная компания» реализовала на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 5,88 тысячи тонн бензина Аи-92 и 1,38 тысячи тонн Аи-95,
Как сообщили «Интерфаксу» два источника на топливном рынке, БНК в минувший понедельник закрыла объемы, которые выпали из-за неучастия в торгах «Роснефти», у которой «произошел сбой в торговой системе».
Впрочем, Беларуси не стоит обольщаться. Россия намерена поставить заслон импортным нефтепродуктам. Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго РФ, будут держаться низкие цены на нефть, рассказали собеседники
В России стоимость топлива почти не изменилась из-за механизма сглаживания цен (так называемого
С 1 марта Беларусь сама поставила заслон импортному топливу, повысив ставки акцизов в 4 раза. При этом новополоцкий «Нафтан» и Мозырский НПЗ получили преференции, чтобы у них перерабатывали сырье и покупали топливо.
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На днях белорусский бензин после перерыва с конца 2018 года вернулся в Россию. «Белорусская нефтяная компания» реализовала на Санкт-Петербургской международной...
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