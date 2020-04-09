Белорусского бензина стало больше, дизеля - меньше. Украинский рынок топлива начал сжиматься

Источник материала: Tut.by

В первом квартале 2020 года баланс рынка нефтепродуктов Украины начал снижение, которое будет прогрессировать в связи с введением карантина, считают в «Консалтинговой группе А-95». Это плохой сигнал, учитывая весомую долю белорусского топлива на нем.

— Если в І квартале наблюдалось только снижение потребления дизтоплива и преимущественно в промышленном сегменте из-за замедления темпов роста экономики, то во втором квартале снижение потребления ускорится и распространится на все марки нефтепродуктов в связи с карантином. Мы ожидаем, что продажи моторных топлив снизятся минимум на 20−30% и будут зависеть от протекания эпидемии», — заявил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

По данным компании, белорусские НПЗ из-за ограниченных поставок российского сырья в январе-марте снизили отгрузки дизтоплива в Украину на 45%, до 267 тыс. тонн, а их доля в балансе рынка упала с 35 до 19%. При этом Беларусь нарастила поставки бензина в Украину на 12% и увеличила долю рынка с 31 до 35%.

Стоит сказать, что на днях белорусский бензин после перерыва с конца 2018 года вернулся в Россию. «Белорусская нефтяная компания» реализовала на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 5,88 тысячи тонн бензина Аи-92 и 1,38 тысячи тонн Аи-95, отмечает Reuters. «Сколько заявку ставили [по объему], столько они и закрывали. Цены очень хорошие — 37,6 тысяч российских рублей (станция Злынка)», — сказал один из участников торгов. Для сравнения: бензин А-92 производства НПЗ Ярославнефтеоргсинтез выставлялся на продажу на бирже по 39 тысяч рублей за тонну.

Как сообщили «Интерфаксу» два источника на топливном рынке, БНК в минувший понедельник закрыла объемы, которые выпали из-за неучастия в торгах «Роснефти», у которой «произошел сбой в торговой системе».

Впрочем, Беларуси не стоит обольщаться. Россия намерена поставить заслон импортным нефтепродуктам. Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго РФ, будут держаться низкие цены на нефть, рассказали собеседники РБК .

В России стоимость топлива почти не изменилась из-за механизма сглаживания цен (так называемого демпфера ), который защищает стоимость топлива как от резкого роста, так и от падения, которые могли произойти в результате колебания нефтяных котировок.

С 1 марта Беларусь сама поставила заслон импортному топливу, повысив ставки акцизов в 4 раза. При этом новополоцкий «Нафтан» и Мозырский НПЗ получили преференции, чтобы у них перерабатывали сырье и покупали топливо.