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Белорусские лифты доставили в Норильск по Северному морскому пути

09.04.2020 — Новости Экономики | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Новые белорусские лифты доставили в российский Норильск с использованием Северного морского пути, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

Белорусские лифты доставили в Норильск по Северному морскому пути
Лифты ОАО «Могилевлифтмаш». Фото из архива

«254 лифта производства ОАО «Могилевлифтмаш» поставил в Норильск дилер белорусского предприятия — ООО «Импорт-Лифт», — сказали в дипмиссии. Белорусские лифты планируется установить в многоквартирных домах Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

«Поставка, которая осуществлялась по Северному морскому пути, стала уже не первой для ООО «Импорт-Лифт», — отметили в пресс-службе. — Компания является одним из наиболее активных и эффективных дилеров «Могилевлифтмаша» в регионах Сибири, который занимается поставкой белорусского лифтового оборудования в том числе и в самые труднодоступные регионы».

Белта

 
 
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Новые белорусские лифты доставили в российский Норильск с использованием Северного морского пути, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в...
 
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