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Лукашенко подписал указ о создании системы медиаизмерений
09.04.2020 19:28 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 апреля подписал Указ № 122 «О создании системы медиаизмерений», сообщает пресс-служба главы государства.
Медиаизмерения — систематический сбор, анализ, хранение и распространение данных о зрительских и слушательских предпочтениях аудитории телевизионных и радиовещательных средств массовой информации, сказано в документе.
Определены основные принципы государственного регулирования и функционирования системы медиаизмерений. Проводить их будет единый национальный медиаизмеритель.
Министерство информации является специально уполномоченным государственным органом в данной сфере. Оно будет выбирать медиаизмерителя, устанавливать требования к нему, основания и порядок прекращения его полномочий.
В пресс-службе отметили, что принятие указа позволит создать национальную систему медиаизмерений, соответствующую мировым стандартам, будет способствовать развитию рынка рекламы в Беларуси.
В январе прошлого года на совещании по вопросам информационной безопасности президент
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Медиаизмерения - систематический сбор, анализ, хранение и распространение данных о зрительских и слушательских предпочтениях аудитории телевизионных и...
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