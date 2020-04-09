Лукашенко подписал указ о создании системы медиаизмерений

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 апреля подписал Указ № 122 «О создании системы медиаизмерений», сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Медиаизмерения — систематический сбор, анализ, хранение и распространение данных о зрительских и слушательских предпочтениях аудитории телевизионных и радиовещательных средств массовой информации, сказано в документе.

Определены основные принципы государственного регулирования и функционирования системы медиаизмерений. Проводить их будет единый национальный медиаизмеритель.

Министерство информации является специально уполномоченным государственным органом в данной сфере. Оно будет выбирать медиаизмерителя, устанавливать требования к нему, основания и порядок прекращения его полномочий.

В пресс-службе отметили, что принятие указа позволит создать национальную систему медиаизмерений, соответствующую мировым стандартам, будет способствовать развитию рынка рекламы в Беларуси.

В январе прошлого года на совещании по вопросам информационной безопасности президент поднял вопрос эффективности государственных СМИ, а также создания организации, которая будет оценивать рейтинги СМИ. После совещания стало известно, что в стране появится новая система медиаизмерений .