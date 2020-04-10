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Белорусский рубль на торгах укрепился к доллару и евро
10.04.2020 10:58 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTДоллар и евро подешевели накануне подешевели на торгах 9 апреля, российский рубль подорожал. К этому часу Доллар Br2,516 за $1. Евро 2,7364. Российский рубль Br3,3744 за 100 российских рублей.
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Доллар и евро подешевели накануне подешевели на торгах 9 апреля, российский рубль подорожал. К этому часу Доллар Br2,516 за $1. Евро 2,7364. Российский рубль Br3,3744 за 100...
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