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Белорусский рубль на торгах укрепился к доллару и евро

10.04.2020 10:58 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Доллар и евро подешевели накануне подешевели на торгах 9 апреля, российский рубль подорожал. К этому часу Доллар Br2,516 за $1. Евро 2,7364. Российский рубль Br3,3744 за 100 российских рублей.
 
 
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Доллар и евро подешевели накануне подешевели на торгах 9 апреля, российский рубль подорожал. К этому часу Доллар Br2,516 за $1. Евро 2,7364. Российский рубль Br3,3744 за 100...
 
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