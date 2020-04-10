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В апреле Беларусь купит как минимум два танкера нефти
10.04.2020 11:14 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В апреле оба белорусских НПЗ приобретут как минимум по танкеру нефти. Об этом сказал TUT.BY пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.
11 апреля в порт Одессы должен прибыть танкер с азербайджанской нефтью для Мозырского НПЗ. Через несколько дней в Клайпеде ожидают танкер с норвежской нефтью для «Нафтана». Общий объем — 170 тысяч тонн.
В «Белнефтехиме» допустили, что в апреле могут быть еще поставки танкерной нефти.
В настоящее время белорусские НПЗ законтрактировали на текущий месяц «около 1 млн тонн нефти, продолжается работа с российскими поставщиками», добавил Тищенко.
Напомним, в апреле крупные нефтяные компании России
По данным «Транснефти», российские компании подали заявки на поставку в Беларусь в апреле на 1 млн тонн нефти. Власти Беларуси надеются приобрести в этом месяце до 2 млн тонн.
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11 апреля в порт Одессы должен прибыть танкер с азербайджанской нефтью для Мозырского НПЗ. Через несколько дней в Клайпеде ожидают танкер с норвежской нефтью для...
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