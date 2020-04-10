В апреле Беларусь купит как минимум два танкера нефти

Источник материала: Tut.by

В апреле оба белорусских НПЗ приобретут как минимум по танкеру нефти. Об этом сказал TUT.BY пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

11 апреля в порт Одессы должен прибыть танкер с азербайджанской нефтью для Мозырского НПЗ. Через несколько дней в Клайпеде ожидают танкер с норвежской нефтью для «Нафтана». Общий объем — 170 тысяч тонн.

В «Белнефтехиме» допустили, что в апреле могут быть еще поставки танкерной нефти.

В настоящее время белорусские НПЗ законтрактировали на текущий месяц «около 1 млн тонн нефти, продолжается работа с российскими поставщиками», добавил Тищенко.

Напомним, в апреле крупные нефтяные компании России возобновили поставки нефти в Беларусь после трехмесячного перерыва.

По данным «Транснефти», российские компании подали заявки на поставку в Беларусь в апреле на 1 млн тонн нефти. Власти Беларуси надеются приобрести в этом месяце до 2 млн тонн.