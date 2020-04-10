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Увеличен лимит операций по бесконтактным карточкам без ввода ПИН-кода
10.04.2020 11:40 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTВ Беларуси увеличен лимит операций по бесконтактным карточкам без ввода ПИН-кода
Напомним, ранее в организациях торговли и сервиса платежи без обязательного ввода ПИН-кода были возможны только до Br20. Банковский процессинговый центр прогнозирует дальнейший рост бесконтактных платежей.
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В Беларуси увеличен лимит операций по бесконтактным карточкам без ввода ПИН-кода до Br80. Для этого Банковский процессинговый центр с сегодняшнего дня настроил весь...
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