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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Увеличен лимит операций по бесконтактным карточкам без ввода ПИН-кода В Беларуси увеличен лимит операций по бесконтактным карточкам без ввода ПИН-кода до Br80. Для этого Банковский процессинговый центр с сегодняшнего дня настроил весь...

В Беларуси увеличен лимит операций по бесконтактным карточкам без ввода ПИН-кода. Для этого Банковский процессинговый центр с сегодняшнего дня настроил весь парк бесконтактного терминального оборудования, который им обслуживается.Напомним, ранее в организациях торговли и сервиса платежи без обязательного ввода ПИН-кода были возможны только до Br20. Банковский процессинговый центр прогнозирует дальнейший рост бесконтактных платежей.