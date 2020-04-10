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Аккумуляторный завод в Бресте получил положительное заключение государственной экологической экспертизы
10.04.2020 12:13 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
9 апреля «АйПауэр» получил положительное заключение государственной экологической экспертизы по проекту строительства аккумуляторного завода, сообщили TUT.BY в пресс-службе компании.
Госэкспертиза — один из шагов на пути запуска завода. Следующий этап — испытания смонтированного оборудования, систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и иных систем.
Что вообще происходит?
Напомним, аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года
Истории протестующих против строительства завода и хроники самого протеста можно прочесть
14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте
2 июля стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента
21 ноября председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук
27 февраля «АйПауэр»
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Аккумуляторный завод в Бресте получил положительное заключение государственной экологической экспертизы
Следующий этап - индивидуальные испытания.
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