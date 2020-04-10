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Новости АПК. На борьбу с короновирусом

10.04.2020 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Новости АПК. На борьбу с короновирусом
Председатель Гродненской областной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Ромуальд Францевич Юровский 9 апреля посетил Ивьевский район с целью передачи сельхозпредприятиям района средств обеззараживания для борьбы с короновирусной инфекцией.

Новости АПК. На борьбу с короновирусом

Профсоюзный лидер Гродненщины совместно с  председателем Ивьевской районной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Инессой Михайловной Кулешо, председателем профкома  КСУП «Юратишки» Ядвигой Ивановной Костюкевич в д. Чернели ознакомились с работой столовой КСУП «Юратишки», обеспечением аграриев, занятых на посевной, горячим питанием, соблюдением требований безопасности в период вспышки коронвирусного заболевания.

В период массовых сельскохозяйственных работ подобный подарок аграриям района будет явно не лишним.

Новости АПК. На борьбу с короновирусом

П. ВЛАДИН.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
 
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Председатель Гродненской областной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Ромуальд...
 
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