Новости АПК. На борьбу с короновирусом

Источник материала: Ивьевский край





Председатель Гродненской областной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Ромуальд Францевич Юровский 9 апреля посетил Ивьевский район с целью передачи сельхозпредприятиям района средств обеззараживания для борьбы с короновирусной инфекцией.





Профсоюзный лидер Гродненщины совместно с председателем Ивьевской районной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Инессой Михайловной Кулешо, председателем профкома КСУП «Юратишки» Ядвигой Ивановной Костюкевич в д. Чернели ознакомились с работой столовой КСУП «Юратишки», обеспечением аграриев, занятых на посевной, горячим питанием, соблюдением требований безопасности в период вспышки коронвирусного заболевания.

В период массовых сельскохозяйственных работ подобный подарок аграриям района будет явно не лишним.





П. ВЛАДИН.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.