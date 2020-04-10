Новости АПК. На борьбу с короновирусом

Профсоюзный лидер Гродненщины совместно с председателем Ивьевской районной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Инессой Михайловной Кулешо, председателем профкома КСУП «Юратишки» Ядвигой Ивановной Костюкевич в д. Чернели ознакомились с работой столовой КСУП «Юратишки», обеспечением аграриев, занятых на посевной, горячим питанием, соблюдением требований безопасности в период вспышки коронвирусного заболевания.
В период массовых сельскохозяйственных работ подобный подарок аграриям района будет явно не лишним.
П. ВЛАДИН.
Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.