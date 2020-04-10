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«Белнефтехим» в апреле ожидает поставки азербайджанской и норвежской нефти

10.04.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Белнефтехим» в апреле ожидает поставки азербайджанской и норвежской нефти

Концерн «Белнефтехим» в апреле ожидает танкеры с азербайджанской и норвежской нефтью. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко.

«11 апреля ожидается прибытие танкера в порт Южный с 85 тыс. т азербайджанской нефти. А к середине апреля в Клайпеду придет еще один танкер с норвежской нефтью — 85 тыс. т», — рассказал Александр Тищенко.

Как сообщалось, в марте Socar отправила в Беларусь три танкера нефти, это порядка 250 тыс. т нефти. Она была доставлена в порт Одессы и затем прокачана трубопроводным транспортом на Мозырский НПЗ. Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков сообщал, что Socar в 2020 году может поставить в Беларусь до 1 млн т нефти.

В январе этого года Беларусь купила первую партию норвежской нефти для переработки в ОАО «Нафтан».

На апрель также контрактуются поставки нефти из РФ.

https://www.belta.by/

 
 
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Концерн «Белнефтехим» в апреле ожидает танкеры с азербайджанской и норвежской нефтью. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь «Белнефтехима»...
 
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