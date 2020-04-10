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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сергей Румас: Экономика ЕАЭС должна нацелиться на дедолларизацию Экономика ЕАЭС должна нацелиться на дедолларизацию, в первую очередь это касается топливно-энергетических и сырьевых товаров. Об этом сегодня на заседании...

Экономика ЕАЭС должна нацелиться на дедолларизацию, в первую очередь это касается топливно-энергетических и сырьевых товаров. Об этом сегодня на заседании Евразийского межправсовета заявил премьер-министр Беларуси. В условиях пандемии важно создать общую политику в сферах промышленности и агропрома, программ импортозамещения. И быть готовым оперативно решать вопросы, которые ранее, в комфортных условиях, оставляли на потом, считает Сергей Румас.На следующей неделе в формате видеоконференции меры реагирования на ситуацию с COVID-19 договорились обсудить главы стран ЕАЭС. В том числе работу по восстановлению экономического роста в посткризисный период.