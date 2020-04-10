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Сергей Румас: Экономика ЕАЭС должна нацелиться на дедолларизацию
10.04.2020 13:46 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTЭкономика ЕАЭС должна нацелиться на дедолларизацию, в первую очередь это касается топливно-энергетических и сырьевых товаров. Об этом сегодня на заседании Евразийского межправсовета заявил премьер-министр Беларуси. В условиях пандемии важно создать общую политику в сферах промышленности и агропрома, программ импортозамещения. И быть готовым оперативно решать вопросы, которые ранее, в комфортных условиях, оставляли на потом, считает Сергей Румас.
Сергей Румас, Премьер-министр Беларуси: "Очевидно, что ближайшие прогнозы по развитию национальных экономик негативны. Сегодня нет однозначных оценок по срокам и цене для преодоления пандемии. Нельзя исключать, что мы просто вынуждены будем стать как минимум на время общим, но при этом самодостаточным рынком".
На следующей неделе в формате видеоконференции меры реагирования на ситуацию с COVID-19 договорились обсудить главы стран ЕАЭС. В том числе работу по восстановлению экономического роста в посткризисный период.
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Экономика ЕАЭС должна нацелиться на дедолларизацию, в первую очередь это касается топливно-энергетических и сырьевых товаров. Об этом сегодня на заседании...
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